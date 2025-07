México x Colômbia: Palpites e Onde Assistir – Amistoso Internacional Feminino (02/07)

México x Colômbia: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Agustín Coruco Díaz, em Guadalajara, na quarta-feira, 02/07, às 20:45 (horário de Brasília), pelo Amistoso Internacional Feminino.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

México x Colômbia Palpites – Amistoso Internacional Feminino



Palpite 1 - Ambas Equipas Marcam: Sim

O histórico recente mostra equilíbrio entre as seleções. Nos últimos confrontos diretos, 60% terminaram com gols dos dois lados, indicando tendência ofensiva mútua.

Palpite 2 - Resultado Final: Colômbia

A diferença técnica individual favorece as colombianas. Linda Caicedo do Real Madrid e Catalina Usme formam dupla ofensiva superior ao elenco mexicano disponível.

Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 1.5

Segundo encontro em sequência tende a ser mais aberto. O último jogo terminou 0x0, mas teve várias chances desperdiçadas pelas duas equipes.

Como chegam México x Colômbia

Ambas as seleções disputam o segundo amistoso em sequência após empate sem gols no último encontro. As equipes buscam melhorar o desempenho ofensivo e testar diferentes esquemas táticos para próximos compromissos oficiais.

México

A seleção mexicana vem de empate frustrante por 0x0 contra a Colômbia no último confronto. Nos últimos 5 jogos, o México possui aproveitamento de 60% com 3 vitórias e 2 empates.

Colômbia

As colombianas também empataram em 0x0 no último duelo, mas vêm de sequência irregular. Com apenas 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, a equipe conta com Linda Caicedo para quebrar jejum.

México x Colômbia – Onde Assistir

México x Colômbia não terá transmissão confirmada na TV aberta brasileira. A partida ocorre dia 02/07, às 20:45 (horário de Brasília), no Estádio Agustín Coruco Díaz, em Guadalajara.

Ficha do Jogo: