Ligue 1 - France
Stade Saint-Symphorien
Strasbourg
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 06:00

Metz x Strasbourg: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Históricos, Ligue 1 (17/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Metz x Strasbourg: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


Este jogo é uma grande oportunidade para ambas as equipes começarem o campeonato com o pé direito. O Metz, jogando em casa, busca impor seu ritmo e conquistar os primeiros três pontos. Já o Strasbourg, que tem um histórico recente mais favorável no confronto direto, quer manter a superioridade e surpreender o adversário fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Metz x Strasbourg Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.87 na Betnacional 

  • Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.80 na F12.Bet 

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.71 na Superbet


Para as apostas em Metz x Strasbourg, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.87


O histórico recente do Strasbourg, com jogos terminando em 2-3, 2-1 e 3-1, sugere uma tendência a partidas com muitos gols. O Metz também teve um final de temporada movimentado, com resultados como 1-3, 2-3 e 1-4. 


A odd de 1.87 para "Acima de 2.5 Gols" é atraente e reflete a expectativa de um jogo aberto, com as defesas ainda se ajustando no início da temporada.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.80


O confronto entre Metz e Strasbourg costuma ser equilibrado. Apesar das vitórias recentes do Strasbourg no confronto direto, o Metz, jogando em casa, pode igualar a força do adversário. 


A odd de 5.80 para este resultado reflete a possibilidade de um jogo parelho, onde ambas as equipes conseguem marcar, mas não o suficiente para garantir a vitória.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.71


O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos prováveis para esta partida. Nos amistosos de pré-temporada e em jogos recentes, tanto o Metz quanto o Strasbourg mostraram capacidade de balançar as redes. 


O Strasbourg marcou em 9 de seus últimos 10 jogos, enquanto o Metz marcou em todos os seus últimos 10 jogos. A odd de 1.71 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a grande chance de ambas as equipes marcarem.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Metz x Strasbourg: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Metz x Strasbourg ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade Saint-Symphorien, em Metz.


Tudo o que você precisa saber:



  • Confronto: Metz x Strasbourg - Ligue 1 2025/2026

  • Data: 17/08/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Saint-Symphorien, Metz

  • Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Metz x Strasbourg: Últimos 4 jogos entre os times



  • 12/05/2024 - Strasbourg 2-1 Metz (Ligue 1)

  • 24/09/2023 - Metz 0-1 Strasbourg (Ligue 1)

  • 09/01/2022 - Metz 0-2 Strasbourg (Ligue 1)

  • 17/09/2021 - Strasbourg 3-0 Metz (Ligue 1)


Metz x Strasbourg: Quem Ganha? Melhores Odds


O Strasbourg tem cerca de 44,05% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Metz corre por fora, com 32,79% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.



  • 🏆 Strasbourg vence - odd 2.27 na Betnacional 

  • ⚖️ Empate - odd 3.40 na Betnacional 

  • 👀 Metz vence - odd 3.05 na Betnacional

Metz x Strasbourg: Palpite do Dia

Metz Vence
3.4
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Metz x Strasbourg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Metz x Strasbourg: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2023 Ligue 1
Strasbourg
2 - 1
Metz
2023 Ligue 1
Metz
0 - 1
Strasbourg
2021 Ligue 1
Metz
0 - 2
Strasbourg
2021 Ligue 1
Strasbourg
3 - 0
Metz
2020 Ligue 1
Metz
1 - 2
Strasbourg

