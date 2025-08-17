- D
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- D
Metz x Strasbourg: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Históricos, Ligue 1 (17/08)
Metz x Strasbourg: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.
Este jogo é uma grande oportunidade para ambas as equipes começarem o campeonato com o pé direito. O Metz, jogando em casa, busca impor seu ritmo e conquistar os primeiros três pontos. Já o Strasbourg, que tem um histórico recente mais favorável no confronto direto, quer manter a superioridade e surpreender o adversário fora de casa.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Metz x Strasbourg Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.87 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.80 na F12.Bet
- 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.71 na Superbet
Para as apostas em Metz x Strasbourg, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.
🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.87
O histórico recente do Strasbourg, com jogos terminando em 2-3, 2-1 e 3-1, sugere uma tendência a partidas com muitos gols. O Metz também teve um final de temporada movimentado, com resultados como 1-3, 2-3 e 1-4.
A odd de 1.87 para "Acima de 2.5 Gols" é atraente e reflete a expectativa de um jogo aberto, com as defesas ainda se ajustando no início da temporada.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Empate 1-1 - odd pagando 5.80
O confronto entre Metz e Strasbourg costuma ser equilibrado. Apesar das vitórias recentes do Strasbourg no confronto direto, o Metz, jogando em casa, pode igualar a força do adversário.
A odd de 5.80 para este resultado reflete a possibilidade de um jogo parelho, onde ambas as equipes conseguem marcar, mas não o suficiente para garantir a vitória.
💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.71
O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos prováveis para esta partida. Nos amistosos de pré-temporada e em jogos recentes, tanto o Metz quanto o Strasbourg mostraram capacidade de balançar as redes.
O Strasbourg marcou em 9 de seus últimos 10 jogos, enquanto o Metz marcou em todos os seus últimos 10 jogos. A odd de 1.71 para o "Sim" é bastante favorável e reflete a grande chance de ambas as equipes marcarem.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
Metz x Strasbourg: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir Metz x Strasbourg ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h15, neste domingo, no Stade Saint-Symphorien, em Metz.
Tudo o que você precisa saber:
- Confronto: Metz x Strasbourg - Ligue 1 2025/2026
- Data: 17/08/2025
- Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- Local: Stade Saint-Symphorien, Metz
- Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Metz x Strasbourg: Últimos 4 jogos entre os times
- 12/05/2024 - Strasbourg 2-1 Metz (Ligue 1)
- 24/09/2023 - Metz 0-1 Strasbourg (Ligue 1)
- 09/01/2022 - Metz 0-2 Strasbourg (Ligue 1)
- 17/09/2021 - Strasbourg 3-0 Metz (Ligue 1)
Metz x Strasbourg: Quem Ganha? Melhores Odds
O Strasbourg tem cerca de 44,05% de chance de vitória, jogando fora de casa. O Metz corre por fora, com 32,79% de chances, enquanto o empate tem 29,41% de probabilidade.
- 🏆 Strasbourg vence - odd 2.27 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 3.40 na Betnacional
- 👀 Metz vence - odd 3.05 na Betnacional
Metz x Strasbourg: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Metz x Strasbourg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Metz x Strasbourg: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogos do Dia
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Criciuma Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
Nashville SC Vence
- D
- D
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
PSV Eindhoven Vence
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- V
Ajax Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Polessya Vence