- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
Metz x Angers, Palpite; Odds 3+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)
O Metz recebe o Angers neste domingo em confronto que pode definir o rumo das equipes na tabela. Enquanto o mandante, na lanterna com 0 pontos, busca desesperadamente a primeira vitória para sair da crise, o visitante, em 8º lugar, quer manter a boa fase para se consolidar no meio da tabela.
A bola rola às 12h15 no Stade Saint-Symphorien, e o Metz joga toda a sua pressão contra um time do Angers que vem mostrando grande solidez defensiva neste início de campeonato.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Metz x Angers, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Metz x Angers Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Dupla Chance: Empate ou Angers - Odd 1.60 na Superbet. A aposta mais segura. O Metz perdeu os três primeiros jogos, enquanto o Angers está invicto há dois e vive melhor fase.
- 🟡 Médio Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.80 na Bet365. O Metz, apesar da má fase, marcou 2 gols no último jogo. Jogando em casa e pressionado, deve marcar, enquanto o Angers tem qualidade para fazer o seu.
- 🔴 Alto Risco: Angers vence - Odd 3.25 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, esta aposta tem grande valor. O Angers vive um momento muito superior ao do Metz, que está em crise e tem a pior defesa do campeonato.
Palpites Alternativos Metz x Angers
- Menos de 2,5 gols - Com odd de 1.76, é uma boa alternativa, pois os jogos do Angers costumam ser de placares baixos e muito disputados.
- Empate Anula Aposta: Angers - Com odd de 2.28, esta aposta oferece proteção, devolvendo o dinheiro em caso de empate, mas confia na melhor fase do time visitante.
Super Palpites Metz x Angers
- Resultado Correto: Angers 2 a 1 - Com uma odd de 11.00, este placar reflete a vitória do time em melhor fase, mas considera que o Metz, jogando em casa, conseguirá marcar seu gol de honra.
💰 Palpites de Odds Baixas Metz x Angers
- 🟢 Dupla Chance: Empate ou Angers - Odd 1.60: O Metz é o lanterna da competição e perdeu todos os jogos até aqui. O Angers, por outro lado, vem de dois resultados positivos e mostrou ser uma equipe organizada. A chance de o visitante sair com pelo menos um empate é muito grande.
⚖️ Palpites de Odds Médias Metz x Angers
- 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.80: A defesa do Metz é a mais vazada do campeonato, com 7 gols sofridos em 3 jogos. O time precisa atacar de qualquer maneira para buscar o resultado, o que deve abrir espaços. O Angers tem um time qualificado e deve aproveitar para marcar, mas também pode sofrer gols.
🚀 Palpites de Odds Altas Metz x Angers
- 🔴 Angers vence - Odd 3.25: Esta aposta tem um valor excelente com base na forma das equipes. O Metz vive uma crise profunda, enquanto o Angers está confiante. A odd de 3.25 para a vitória do time em melhor momento é uma oportunidade que não pode ser ignorada.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
Metz x Angers: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Metz x Angers - Ligue 1
- Data: 14/09/2025
- Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- Local: Stade Saint-Symphorien, Metz
- Transmissão: Cazé TV
Como Metz e Angers Chegam Para o Confronto
O Metz chega na pior situação possível. Lanterna da Ligue 1 com três derrotas em três jogos, a equipe tem a pior defesa da competição. A pressão por uma vitória em casa é enorme, e mais um tropeço pode aprofundar a crise no clube.
O Angers vive um momento de tranquilidade. Após uma derrota na estreia para o PSG, a equipe se recuperou, conquistou 4 pontos nos últimos dois jogos e mostrou grande solidez, especialmente no empate contra o Rennes. O time viaja para buscar mais um bom resultado.
Últimos 5 jogos do Metz:
- ❌ Paris 3-2 Metz
- ❌ Lyon 3-0 Metz
- ❌ Metz 0-1 Strasbourg
- ✅ Reims 1-3 Metz
- 🟡 Metz 1-1 Reims
Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 7 gols (média de 1,4 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)
Últimos 5 jogos do Angers:
- 🟡 Angers 1-1 Rennes
- ❌ PSG 1-0 Angers
- ✅ Angers 1-0 Paris
- ✅ Angers 1-0 Lorient
- ✅ Angers 2-0 Saumur
Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 2 gols (média de 0,4 por jogo)
Nossa Opinião para Metz x Angers
A fase das equipes é o fator determinante aqui. O Metz está em crise, enquanto o Angers está confiante e bem organizado. Acreditamos que a equipe visitante tem tudo para se aproveitar do desespero do time da casa e conseguir pelo menos um empate.
Prováveis Escalações Metz x Angers
Escalação Provável Metz: Alexandre Oukidja; Maxime Colin, Ismaël Traoré, Sadibou Sané, Matthieu Udol; Kévin N'Doram, Lamine Camara; Ablie Jallow, Cheikh Sabaly, Pape Diallo; e Georges Mikautadze.
Escalação Provável Angers: Yahia Fofana; Abdoulaye Bamba, Cédric Hountondji, Josué Guede, Lilian Raolisoa; Himad Abdelli, Pierrick Capelle, Joseph Lopy; Zinedine Ferhat, Loïs Diony, Ibrahima Niane.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.
Metz x Angers: Palpite do Dia
Metz x Angers: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Metz x Angers: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- V
AS Roma Vence