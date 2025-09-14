Assine UOL
Metz x Angers, Palpite; Odds 3+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
6 min

O Metz recebe o Angers neste domingo em confronto que pode definir o rumo das equipes na tabela. Enquanto o mandante, na lanterna com 0 pontos, busca desesperadamente a primeira vitória para sair da crise, o visitante, em 8º lugar, quer manter a boa fase para se consolidar no meio da tabela.


A bola rola às 12h15 no Stade Saint-Symphorien, e o Metz joga toda a sua pressão contra um time do Angers que vem mostrando grande solidez defensiva neste início de campeonato.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Metz x Angers, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Metz x Angers Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Dupla Chance: Empate ou Angers - Odd 1.60 na Superbet. A aposta mais segura. O Metz perdeu os três primeiros jogos, enquanto o Angers está invicto há dois e vive melhor fase.

  • 🟡 Médio Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.80 na Bet365. O Metz, apesar da má fase, marcou 2 gols no último jogo. Jogando em casa e pressionado, deve marcar, enquanto o Angers tem qualidade para fazer o seu.

  • 🔴 Alto Risco: Angers vence - Odd 3.25 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, esta aposta tem grande valor. O Angers vive um momento muito superior ao do Metz, que está em crise e tem a pior defesa do campeonato.


Palpites Alternativos Metz x Angers



  • Menos de 2,5 gols - Com odd de 1.76, é uma boa alternativa, pois os jogos do Angers costumam ser de placares baixos e muito disputados.

  • Empate Anula Aposta: Angers - Com odd de 2.28, esta aposta oferece proteção, devolvendo o dinheiro em caso de empate, mas confia na melhor fase do time visitante.


Super Palpites Metz x Angers



  • Resultado Correto: Angers 2 a 1 - Com uma odd de 11.00, este placar reflete a vitória do time em melhor fase, mas considera que o Metz, jogando em casa, conseguirá marcar seu gol de honra.


💰 Palpites de Odds Baixas Metz x Angers



  • 🟢 Dupla Chance: Empate ou Angers - Odd 1.60: O Metz é o lanterna da competição e perdeu todos os jogos até aqui. O Angers, por outro lado, vem de dois resultados positivos e mostrou ser uma equipe organizada. A chance de o visitante sair com pelo menos um empate é muito grande.


⚖️ Palpites de Odds Médias Metz x Angers



  • 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.80: A defesa do Metz é a mais vazada do campeonato, com 7 gols sofridos em 3 jogos. O time precisa atacar de qualquer maneira para buscar o resultado, o que deve abrir espaços. O Angers tem um time qualificado e deve aproveitar para marcar, mas também pode sofrer gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Metz x Angers



  • 🔴 Angers vence - Odd 3.25: Esta aposta tem um valor excelente com base na forma das equipes. O Metz vive uma crise profunda, enquanto o Angers está confiante. A odd de 3.25 para a vitória do time em melhor momento é uma oportunidade que não pode ser ignorada.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


Metz x Angers: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Metz x Angers - Ligue 1

  • Data: 14/09/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Saint-Symphorien, Metz

  • Transmissão: Cazé TV


Como Metz e Angers Chegam Para o Confronto


O Metz chega na pior situação possível. Lanterna da Ligue 1 com três derrotas em três jogos, a equipe tem a pior defesa da competição. A pressão por uma vitória em casa é enorme, e mais um tropeço pode aprofundar a crise no clube.


O Angers vive um momento de tranquilidade. Após uma derrota na estreia para o PSG, a equipe se recuperou, conquistou 4 pontos nos últimos dois jogos e mostrou grande solidez, especialmente no empate contra o Rennes. O time viaja para buscar mais um bom resultado.


Últimos 5 jogos do Metz:



  • ❌ Paris 3-2 Metz

  • ❌ Lyon 3-0 Metz

  • ❌ Metz 0-1 Strasbourg

  • ✅ Reims 1-3 Metz

  • 🟡 Metz 1-1 Reims 


Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 7 gols (média de 1,4 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)


Últimos 5 jogos do Angers:



  • 🟡 Angers 1-1 Rennes

  • ❌ PSG 1-0 Angers

  • ✅ Angers 1-0 Paris

  • ✅ Angers 1-0 Lorient

  • ✅ Angers 2-0 Saumur 


Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 5 gols (média de 1,0 por jogo) Gols sofridos: 2 gols (média de 0,4 por jogo)


Nossa Opinião para Metz x Angers


A fase das equipes é o fator determinante aqui. O Metz está em crise, enquanto o Angers está confiante e bem organizado. Acreditamos que a equipe visitante tem tudo para se aproveitar do desespero do time da casa e conseguir pelo menos um empate.


Prováveis Escalações Metz x Angers


Escalação Provável Metz: Alexandre Oukidja; Maxime Colin, Ismaël Traoré, Sadibou Sané, Matthieu Udol; Kévin N'Doram, Lamine Camara; Ablie Jallow, Cheikh Sabaly, Pape Diallo; e Georges Mikautadze.


Escalação Provável Angers: Yahia Fofana; Abdoulaye Bamba, Cédric Hountondji, Josué Guede, Lilian Raolisoa; Himad Abdelli, Pierrick Capelle, Joseph Lopy; Zinedine Ferhat, Loïs Diony, Ibrahima Niane.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.


 

Metz x Angers: Palpite do Dia

Metz x Angers: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Metz x Angers: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2021 Ligue 1
Metz
1 - 0
Angers
2021 Ligue 1
Angers
3 - 2
Metz
2020 Ligue 1
Metz
0 - 1
Angers
2020 Ligue 1
Angers
1 - 1
Metz
2019 Ligue 1
Metz
0 - 0
Angers

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Metz
Empate
Angers

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

