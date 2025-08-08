Assine UOL
Mérida AD
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Real Madrid III
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.52
x
4.02
2
5.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.45
x
4.05
2
6.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
3.85
2
5.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
3.9
2
5.15
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 12:53

Mérida AD x Real Madrid C: Palpite, Odds Altas +11 Onde Assistir - Amistoso - 08/08

Alex Alves
Autor
Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Mérida AD x Real Madrid C com odds altas e palpite placar exato.


Nesta partida amistosa que acontece na sexta-feira, 08 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio de Mérida, você encontrará uma análise detalhada do confronto, além de dicas para apostas com as melhores odds altas.


O duelo entre Mérida AD e Real Madrid C promete ser interessante, com o time visitante vindo forte para manter sua tradição.


Neste artigo, apresentamos os melhores palpites para o jogo, incluindo mercados populares como resultado final, ambos marcam e dupla chance, além de sugestões de apostas com odds altas e baixas para diferentes perfis de apostadores.


Mérida AD x Real Madrid C Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.89

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.78

  • 🎯 Palpite: Dupla Chance Real Madrid C ou Empate - odd 2.29


O Real Madrid C, mesmo sendo a equipe reserva, historicamente tem um elenco muito qualificado e deve levar vantagem neste amistoso contra o Mérida AD, que atua como equipe da casa, porém com menor tradição. Acreditamos que o time visitante tem boas chances de vitória, mas como amistoso, o cenário de ambos marcarem também é provável, considerando que o jogo deve ser aberto e com oportunidades para os dois lados. A dupla chance para Real Madrid C ou empate protege o palpite do dia em caso de equilíbrio no confronto.


🚀 Mérida AD x Real Madrid C Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato 2x1 para Real Madrid C - odd 7.40

  • 🟢 Palpite: Vitória do Real Madrid C com Handicap Asiático (-0.5) - odd 2.28

  • 🟡 Palpite: Vitória do Real Madrid C - odd 5.24


Apesar do favoritismo do Real Madrid C, o placar exato 2x1 traz uma boa odd alta, por ser um resultado com certa chance, considerando a competitividade amistosa. A aposta no handicap asiático reforça o favoritismo visitante com um risco moderado, enquanto o mercado de gols mais de 2.5 reflete a expectativa de um jogo aberto e com chances ofensivas para ambos os lados.


Superpalpite: Palpite Placar Exato Mérida AD x Real Madrid C


🔥 Palpite: Resultado Exato 3x1 para Real Madrid C - odd 11.61
🔥 Palpite: Vitória do Real Madrid C com Handicap Asiático (-1.0) - odd 2.03


O superpalpite combina uma odd alta com um cenário mais ousado, esperando um placar mais elástico para o time visitante, que possui uma equipe jovem e técnica, potencial para dominar o jogo e criar várias chances. A aposta no handicap asiático (-1.0) protege quem acredita em uma vitória clara do Real Madrid C.


Informações do Jogo: Mérida AD x Real Madrid C: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Mérida AD x Real Madrid C - Amistosos de clubes
• 📅 Data: 08/08/2025
• ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Estádio de Mérida, Mérida
• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Mérida AD x Real Madrid C


Infelizmente, não há transmissão oficial para o jogo. No entanto, algumas casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet costumam liberar o streaming ao vivo para amistosos. É possível acompanhar a partida nestas plataformas ao realizar login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, faça seu registro e aproveite para assistir ao jogo com a comodidade do streaming online.


Como Mérida AD e Real Madrid C Chegam Para o Confronto


Mérida AD


O Mérida AD vem se preparando para a temporada com foco no desenvolvimento e testes de elenco em amistosos. A equipe, atuando em casa, ainda busca ritmo de jogo e entrosamento, pois conta com jogadores jovens e algumas peças de experiência para equilibrar a equipe. Com poucas lesões e suspensões, o clube quer aproveitar o amistoso para corrigir falhas defensivas e explorar oportunidades ofensivas.


Real Madrid C


O Real Madrid C, time de base e reserva do gigante espanhol, traz uma geração de jovens talentos que buscam espaço no cenário profissional. Mesmo sendo um amistoso, a equipe costuma mostrar organização tática, qualidade técnica e muita intensidade, visando preparar os atletas para desafios maiores. A equipe tem um elenco sem desfalques importantes e chega motivada para impor seu estilo de jogo e buscar a vitória.


 


 

Ver mais Ver menos

Mérida AD x Real Madrid III: Palpite do Dia

Mérida AD Vence
Superbet logo
1.54
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Philadelphia Union - Toronto FC
1
1.49
Gremio - Sport Recife
1
1.87
Aparecidense - CFRJ / Maricá
1
1.62
Múltipla
4.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.28
Apostar agora

Mérida AD x Real Madrid III: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mérida AD
Empate
Real Madrid III

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser feitas com responsabilidade. Nunca aposte mais do que pode perder e mantenha o controle sobre seus gastos. Busque respeitar o Jogo Responsável para que o momento de diversão não se torne um problema.


Para mais informações e dicas sobre apostas conscientes, visite: Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Atletico Tucuman
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rosario Central
  • E
  • V
  • E
  • D
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo PB
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Ponte Preta
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Botafogo PB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Everton
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
AS Roma
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Everton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
St. Louis City
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Nashville SC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Nashville SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tanzania
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E
-
Madagascar
  • E
  • D
  • D
  • E
  • D

Tanzania Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortaleza EC
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Botafogo
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E

Botafogo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites