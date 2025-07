Grizzlies x Golden State Warriors Summer League: Palpite e Onde Assistir - 15/07

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 5: 1º tempo: Warriors vence odd 2.30

O Grizzlies costuma começar mal os jogos, como mostrado nas duas últimas atuações. O Warriors, ao contrário, tem se mostrado mais intenso no início e abrindo vantagem já no intervalo. Essa leitura favorece uma aposta pontual no 1º tempo com odd atrativa.

Palpite 6: Dupla chance: Warriors ou empate odd 1.61

Esse mercado combina valor e segurança para quem deseja montar múltiplas com proteção. Mesmo que o jogo vá para a prorrogação ou seja equilibrado até o fim, o Warriors tem mais recursos para forçar um final disputado. A odd abaixo de 1.66 ainda se mantém dentro do limite de risco médio.