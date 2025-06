Meizhou Kejia x Tianjin Teda: Palpites e Onde Assistir - Super Liga Chinesa (29/06)

Meizhou Kejia x Tianjin Teda: confira os palpites para o duelo que ocorre no Estádio Olímpico de Wuhua, em Meizhou, no domingo, 29/06/2025, às 08:00 (horário de Brasília), pela Super Liga Chinesa.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpantes para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Meizhou Kejia x Tianjin Teda Palpites – Super Liga Chinesa



Palpite 1 – Tianjin Teda vence (Resultado Final)



Palpite 2 – Mais de 2.5 gols no jogo (Over 2.5)



Palpite 3 – Primeiro tempo com mais de 1 gol (Over 1.5 1º Tempo)



Palpite 1 – Tianjin Teda vence (Resultado Final)

O Tianjin Teda ocupa melhor posição na tabela (7º lugar com 22 pontos) contra o 14º colocado Meizhou Kejia (12 pontos). A diferença de 10 pontos reflete a superioridade técnica dos visitantes.

O Meizhou Kejia amarga sequência de seis derrotas consecutivas e não vence há sete jogos. Em casa, a equipe perdeu três dos últimos quatro confrontos, incluindo goleadas por 4x0.

Palpite 2 – Mais de 2.5 gols no jogo (Over 2.5)

As estatísticas mostram que 80% dos jogos do Meizhou Kejia terminaram com mais de 2.5 gols. A equipe tem média de 3.53 gols por partida nos últimos dez jogos.

O Tianjin Teda também apresenta números ofensivos consistentes, com 60% dos seus jogos superando a marca de 2.5 gols. A média de 2.93 gols por partida indica confrontos movimentados.

Palpite 3 – Primeiro tempo com mais de 1 gol (Over 1.5 1º Tempo)

O histórico recente entre as equipes mostra tendência de gols na primeira etapa. No confronto mais recente, o placar estava 2x2 já no intervalo.

O Meizhou Kejia sofre gols cedo nos jogos em casa, recebendo 38% dos gols adversários nos primeiros 30 minutos. O Tianjin Teda costuma pressionar desde o início, marcando frequentemente na primeira etapa.

Meizhou Kejia x Tianjin Teda – Onde Assistir

Meizhou Kejia x Tianjin Teda se enfrentam no domingo, 29/06/2025, às 08:00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Wuhua, em Meizhou. Sem transmissão confirmada para o Brasil; opção de streaming nas casas de apostas especializadas em futebol asiático.

Ficha do jogo: