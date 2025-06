Meizhou Kejia x Beijing Guoan: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Super League - 25/06

Meizhou Kejia x Beijing Guoan: Palpite para o confronto desse dia 25 de junho de 2025, às 08h35 (horário de Brasília), no Wuhua Olympic Sports Center Huitang Stadium, pela Super League Chinesa.

Enquanto o Meizhou Kejia amarga a penúltima colocação com apenas 12 pontos e vem de cinco derrotas consecutivas, o Beijing Guoan vive grande fase, liderando o campeonato ao lado do Shanghai Shenhua com 32 pontos e invicto após 14 rodadas. A diferença técnica e o momento atual das equipes apontam para um claro favoritismo do Guoan, que deve dominar a partida mesmo atuando fora de casa.

Meizhou Kejia x Beijing Guoan - Palpites - Super League



✅ Dupla chance: Beijing Guoan ou empate – 1.15



⚽ Mais de 1.5 gols no total – 1.30



🏆 Beijing Guoan vence (Draw No Bet) – 1.40



🔒 Beijing Guoan marca pelo menos 1 gol – 1.20



🛡️ Menos de 3.5 gols no total – 1.45



🔔 Ambas as equipes marcam – Não – 1.60



📈 Beijing Guoan mais escanteios (handicap -1) – 1.55



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites. Aproveite e boa sorte!

Dicas: Não se restrinja apenas aos mercados tradicionais de apostas. Mercados alternativos como handicaps, escanteios, marcadores e cartões podem ser ótimas opções com odds interessantes.

Meizhou Kejia x Beijing Guoan - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.