Mazatlán x Tijuana: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Méxicano - 10/08

Confira os melhores palpite para Mazatlán x Tijuana, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Mazatlán e Tijuana se enfrentam pela 4ª rodada Campeonato Méxicano, neste domingo, dia 10 de agosto, às 00h (horário de Brasília) no Estadio El Encanto. O Mazatlán é o 8º colocado, enquanto o Tijuana é o 10º. Mazatlán x Tijuana não terá transmissão para o Brasil.

Palpites de Mazatlán x Tijuana: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Mazatlán e Tijuana para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e a posição na tabela, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Mazatlán - Odd de 2.45 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 2.00 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 2.23 na Stake



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Mazatlán x Tijuana



⚽ Mazatlán vence e Total de Gols Abaixo de 2.5 - Odd de 4.00 na Novibet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 8.5 - Odd de 1.90 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.23 na Esportes da Sorte



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Mazatlán x Tijuana. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a tendência de poucos gols e a possibilidade de um empate no primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Mazatlán x Tijuana



⚽ Dupla Chance: Mazatlán ou Empate - Odd de 1.38 na Novibet



⚽ Mazatlán marca a qualquer momento - Odd de 1.35 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Mazatlán x Tijuana



⚽ Ambos marcam e Total de Gols Abaixo de 2.5: Sim - Odd de 3.50 na Stake



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate - Odd de 4.50 na Superbet



⚽ Mazatlán vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 3.20 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Mazatlán x Tijuana



⚽ Bolta na trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.35 na Novibet



⚽ Marcar o Gol 1 - Fabio - Odd de 7.00 na Superbet



⚽ Resultado Correto - 2x2 - Odd de 11.29 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Mazatlán x Tijuana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Mazatlán x Tijuana - Campeonato Méxicano (Liga MX, Apertura)

Data: 10/08/2025

10/08/2025

Horário: 00h (horário de Brasília)

00h (horário de Brasília)

Local: Estadio El Encanto, Mazatlán (México)

Estadio El Encanto, Mazatlán (México)

Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Mazatlán e Tijuana Chegam Para o Confronto

O Mazatlán, 8º colocado na Liga MX, Apertura 2025, tem uma média de 0.7 gols sofridos por jogo, o que indica uma defesa sólida. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 1.3 chutes no gol e 2.3 chutes fora do gol. A média de 2.3 escanteios sugere um volume ofensivo limitado. Jogando em casa, o Mazatlán buscará a vitória para se manter na parte de cima da tabela.

O Tijuana, 10º colocado na competição, tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.3 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 2.7 chutes no gol e 6.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 3.7 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Tijuana buscará um bom resultado fora de casa para subir na tabela.