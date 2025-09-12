Mazatlán x Pumas Palpite, Odds +7, Onde Assistir, Liga MX, 13/09/2025

Mazatlán x Pumas: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O duelo Mazatlán x Pumas acontece no sábado, 13 de setembro, às 00:00 (horário de Brasília), no Estádio El Encanto, e promete muita emoção pela Liga MX. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

O Mazatlán busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Pumas quer manter o bom desempenho e somar pontos importantes fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado e com muitas oportunidades de gol.

Mazatlán x Pumas Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Pumas (2.13)



🎯 Empate (3.24)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.03)



Palpites Alternativos Mazatlán x Pumas



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.82)



🎯 Pumas total de gols: Mais de 1.5 (2.23)



🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.46)



Super Palpite Mazatlán x Pumas



Pumas para vencer por 1 gol de diferença: 3.76



💰 Palpites de Odds Baixas Mazatlán x Pumas



🎯 Dupla Chance: Empate ou Pumas: 1.32

🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33

🎯 Handicap Asiático - Pumas (-0.25): 1.78



⚖️ Palpites de Odds Médias Mazatlán x Pumas



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.82

🎯 Vitória do Pumas: 2.13

🎯 Empate: 3.24



🚀 Palpites de Odds Altas Mazatlán x Pumas



🎯 Vitória do Mazatlan: 3.32

🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.82

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Mazatlan: 7.41



Mazatlán x Pumas: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Mazatlán x Pumas

Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

Horário: 00:00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio El Encanto, Mazatlán

Competição: Liga MX

Onde Assistir: Novibet



Mazatlán x Pumas: Escalações prováveis

Mazatlán: Ricardo Gutiérrez; Ivan González, Lucas Merolla, Mauro Laínez, Ángel Leyva; Facundo Almada, Nicolas Benedetti, Yoel Bárcenas, Sebastián Fierro; Jordan Sierra, Fábio Gomes.

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Angel Azuaje, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Jorge Ruvalcaba, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; José Caicedo, Guillermo Martínez.

Como Mazatlán e - Pumas Chegam Para o Confronto

O Mazatlán busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Pro League. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Pumas, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Mazatlán

O Mazatlán teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Pro League.



❌ FC Juarez 2 x 1 Mazatlán - Liga MX



✅ Mazatlán 1 x 0 Tigres UANL - Liga MX



❌ Monterrey 2 x 1 Mazatlán - Liga MX



❌ Mazatlán 0 x 1 Club Tijuana - Liga MX



❌ Mazatlán 1 x 2 San Diego - Amistoso



Últimos Jogos do - Pumas

O Pumas vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Pumas. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Pumas 2 x 1 Atlas - Liga MX



🟡 Pumas 1 x 1 Puebla - Liga MX



✅ Toluca 1 x 2 Pumas - Liga MX



🟡 Pumas 1 x 1 Necaxa - Liga MX



❌ Inter Miami 1 x 0 Pumas - Amistoso



Nossa Opinião para Mazatlán x Pumas

Com base na análise dos últimos jogos, histórico de confrontos e momento das equipes, acreditamos que será uma partida equilibrada. O Pumas, apesar de jogar fora de casa, tem mostrado mais consistência e pode surpreender. No entanto, o Mazatlán joga em casa e buscará a vitória.

Diante disso, nossa dica é apostar em um jogo com gols para ambos os lados, com boa chance de um empate. As odds podem variar, por isso, consulte as casas de apostas para as cotações atualizadas.