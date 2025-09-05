Mauritânia x Togo: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Eliminatórias Africanas, 05/09

Mauritânia x Togo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 16h (horário de Brasília), no Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo B do torneio. O Togo está na 4ª colocação com quatro pontos, e a Mauritânia está na lanterna, na 6ª posição com apenas dois pontos. Ambas as equipes precisam de uma vitória para ter chance de escapar das últimas posições.

Mauritânia x Togo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Mauritânia Ou Togo - odd 1.35

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.88

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Mauritânia - odd 1.82



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. A Mauritânia está com um retrospecto de três derrotas seguidas em casa, enquanto o Togo, fora de casa, não vence há três jogos.

O único confronto direto entre as equipes foi um empate de 2 a 2. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 83% dos jogos de ambos os times tiveram menos de 2.5 gols. O mercado de 'Ambos Os Times Marcam' é uma boa opção, já que o único confronto direto teve um placar de muitos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Mauritânia x Togo



🎯 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 2.02

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Togo E Sim - odd 6.03

🎯 Palpite: Último Gol: Togo - odd 2.12



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta no resultado final com a condição de ambos os times marcarem, que podem dar mais valor à aposta. O palpite para o Togo marcar o último gol é uma boa opção, já que o time tem um desempenho ofensivo superior e a Mauritânia tem um desempenho defensivo inferior.

💰 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Togo (+0.5) - odd 1.49

🟢 Palpite: Mauritânia Ou Empate - odd 1.42

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.37



⚖️ Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Mauritânia - odd 2.62

🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.16

🟡 Palpite: Resultado Final: Togo - odd 2.77



🚀 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Mauritânia E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.73

🟢 Palpite: Mauritânia / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 14.69

🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.37



Mauritânia x Togo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Mauritânia e Togo é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida promete ser disputada e focada na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o único confronto direto terminando em um empate com muitos gols.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Mauritânia x Togo - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

📅 Data: 05/09/25



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Mauritânia e Togo Chegam Para o Confronto

A Mauritânia chega para a partida na 6ª e última colocação da tabela, com apenas 2 pontos em 6 jogos. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não vence há seis jogos. O desempenho da equipe em casa é frágil, com três derrotas seguidas. O time tem uma média de 0.33 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo.

O Togo está na 4ª posição da tabela, com 4 pontos em 6 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se manter na zona de classificação. O time tem um desempenho global com quatro empates e duas derrotas, e ainda não venceu na competição. O Togo tem uma sequência de uma derrota seguida e não perde há um jogo. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota.