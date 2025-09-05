- V
Mauritânia x Togo: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Eliminatórias Africanas, 05/09
Mauritânia x Togo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 16h (horário de Brasília), no Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo B do torneio. O Togo está na 4ª colocação com quatro pontos, e a Mauritânia está na lanterna, na 6ª posição com apenas dois pontos. Ambas as equipes precisam de uma vitória para ter chance de escapar das últimas posições.
Mauritânia x Togo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Mauritânia Ou Togo - odd 1.35
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.88
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Mauritânia - odd 1.82
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. A Mauritânia está com um retrospecto de três derrotas seguidas em casa, enquanto o Togo, fora de casa, não vence há três jogos.
O único confronto direto entre as equipes foi um empate de 2 a 2. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 83% dos jogos de ambos os times tiveram menos de 2.5 gols. O mercado de 'Ambos Os Times Marcam' é uma boa opção, já que o único confronto direto teve um placar de muitos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
Palpites Alternativos Mauritânia x Togo
- 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 2.02
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Togo E Sim - odd 6.03
- 🎯 Palpite: Último Gol: Togo - odd 2.12
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta no resultado final com a condição de ambos os times marcarem, que podem dar mais valor à aposta. O palpite para o Togo marcar o último gol é uma boa opção, já que o time tem um desempenho ofensivo superior e a Mauritânia tem um desempenho defensivo inferior.
💰 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Togo (+0.5) - odd 1.49
- 🟢 Palpite: Mauritânia Ou Empate - odd 1.42
- 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.37
⚖️ Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Mauritânia - odd 2.62
- 🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.16
- 🟡 Palpite: Resultado Final: Togo - odd 2.77
🚀 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Mauritânia E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.73
- 🟢 Palpite: Mauritânia / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 14.69
- 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.37
Mauritânia x Togo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Mauritânia e Togo é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida promete ser disputada e focada na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o único confronto direto terminando em um empate com muitos gols.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Mauritânia x Togo - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo
- 📅 Data: 05/09/25
- ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Mauritânia e Togo Chegam Para o Confronto
A Mauritânia chega para a partida na 6ª e última colocação da tabela, com apenas 2 pontos em 6 jogos. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não vence há seis jogos. O desempenho da equipe em casa é frágil, com três derrotas seguidas. O time tem uma média de 0.33 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo.
O Togo está na 4ª posição da tabela, com 4 pontos em 6 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se manter na zona de classificação. O time tem um desempenho global com quatro empates e duas derrotas, e ainda não venceu na competição. O Togo tem uma sequência de uma derrota seguida e não perde há um jogo. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota.
Mauritania x Togo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mauritania x Togo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mauritania x Togo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas podem ser uma forma de lazer e entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
