World Cup - Qualification Africa
Mauritânia x Togo: Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Eliminatórias Africanas, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Mauritânia x Togo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 16h (horário de Brasília), no Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo B do torneio. O Togo está na 4ª colocação com quatro pontos, e a Mauritânia está na lanterna, na 6ª posição com apenas dois pontos. Ambas as equipes precisam de uma vitória para ter chance de escapar das últimas posições.


Mauritânia x Togo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Mauritânia Ou Togo - odd 1.35

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.88

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Mauritânia - odd 1.82


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. A Mauritânia está com um retrospecto de três derrotas seguidas em casa, enquanto o Togo, fora de casa, não vence há três jogos.


O único confronto direto entre as equipes foi um empate de 2 a 2. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 83% dos jogos de ambos os times tiveram menos de 2.5 gols. O mercado de 'Ambos Os Times Marcam' é uma boa opção, já que o único confronto direto teve um placar de muitos gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Mauritânia x Togo



  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 2.02

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Togo E Sim - odd 6.03

  • 🎯 Palpite: Último Gol: Togo - odd 2.12


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta no resultado final com a condição de ambos os times marcarem, que podem dar mais valor à aposta. O palpite para o Togo marcar o último gol é uma boa opção, já que o time tem um desempenho ofensivo superior e a Mauritânia tem um desempenho defensivo inferior.


💰 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Togo (+0.5) - odd 1.49

  • 🟢 Palpite: Mauritânia Ou Empate - odd 1.42

  • 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.37


⚖️ Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Mauritânia - odd 2.62

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.16

  • 🟡 Palpite: Resultado Final: Togo - odd 2.77


🚀 Mauritânia x Togo: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Mauritânia E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.73

  • 🟢 Palpite: Mauritânia / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 14.69

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 7.37


Mauritânia x Togo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Mauritânia e Togo é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida promete ser disputada e focada na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com o único confronto direto terminando em um empate com muitos gols.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Mauritânia x Togo - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

  • 📅 Data: 05/09/25

  • ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Mauritânia e Togo Chegam Para o Confronto


A Mauritânia chega para a partida na 6ª e última colocação da tabela, com apenas 2 pontos em 6 jogos. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não vence há seis jogos. O desempenho da equipe em casa é frágil, com três derrotas seguidas. O time tem uma média de 0.33 gols marcados e 1.5 gols sofridos por jogo.


O Togo está na 4ª posição da tabela, com 4 pontos em 6 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se manter na zona de classificação. O time tem um desempenho global com quatro empates e duas derrotas, e ainda não venceu na competição. O Togo tem uma sequência de uma derrota seguida e não perde há um jogo. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota.

Mauritania x Togo: Palpite do Dia

Mauritania Vence
Superbet logo
2.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Mauritania x Togo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mauritania x Togo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Togo
2 - 2
Mauritania

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mauritania
Empate
Togo

Jogo Responsável


As apostas podem ser uma forma de lazer e entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Palpites

