Mauritânia x Tanzânia: Onde Assistir, Palpite, Odds Altas, 06/08 CHAN

Mauritânia e Tanzânia se enfrentam a 6 de agosto de 2025, às 14:00 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato das Nações Africanas (CHAN). A partida acontece no Estádio Nacional Benjamin Mkapa, em Dar es Salaam, na Tanzânia.

A Tanzânia entrou no torneio com uma vitória sobre o Burkina Faso, por 2x0. Por seu turno, a Mauritânia empatou 0x0 com Madagáscar na rodada inaugural.

Mauritânia x Tanzânia: Palpite do Dia

Resultado final: Tanzânia - Odd pagando 2.36 na Esportes da Sorte

É verdade que as odds de empate (2.36) e vitória da Mauritânia (3.13) estão próximas, mas a Tanzânia é levemente favorita. Se você acredita que a Tanzânia tem uma pequena vantagem, este palpite oferece um bom retorno.

Mauritânia x Tanzânia: Palpites Alternativos



Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd pagando 2.55 na Esportes da Sorte: As casas de apostas preveem um jogo com poucos gols, mas não de forma esmagadora. Se você acha que o jogo pode ser mais aberto e dinâmico, com ambas as equipes atacando, esta é uma aposta de alto valor.

Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 2.15 na Esportes da Sorte: Há uma boa oportunidade de retorno se você acredita que o jogo será disputado e que ambos os times têm capacidade de balançar as redes.

Handicap Asiático: Tanzânia -0.25 - Odd pagando 1.96 na Esportes da Sorte: Este palpite é uma ótima opção para quem acredita na vitória da Tanzânia, mas quer se proteger em caso de empate. Com odds de 1.96, você ganha a aposta se a Tanzânia vencer. Se o jogo terminar empatado, você recupera metade da sua aposta, perdendo apenas a outra metade.



Mauritânia x Tanzânia: Palpites com Odds Altas



Apenas Mauritânia marcará - Odd pagando 4.60 na Esportes da Sorte: Esse palpite é para quem acredita que a Mauritânia pode surpreender a favorita Tanzânia e ganhar por 1x0.

Tanzânia para vencer por 3+ gols - Odd pagando 15.04 na Esportes da Sorte: Em alternativa, quem entende que a Tanzânia vai golear para confirmar a liderança do grupo tem aqui um alto retorno.

1º tempo: Mauritânia e Final do jogo: Empate - Odd pagando 16.76 na Esportes da Sorte: Para esse cenário, a Mauritânia marca o gol inaugural, mas a Tanzânia consegue empatar no 2º tempo.



Mauritânia x Tanzânia: Onde Assistir

O jogo pode ter transmissão ao vivo em casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha Técnica