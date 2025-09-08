Assine UOL
Mauritania
World Cup - Qualification Africa
South Sudan
Mauritânia x Sudão do Sul: Palpite Odds +10, Onde Assistir, Eliminatórias, 09/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Mauritânia x Sudão do Sul: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 8ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta terça-feira (09/09), às 16h (horário de Brasília), no Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo B do torneio e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para escapar das últimas posições. A Mauritânia, na 4ª posição com cinco pontos, busca a vitória para se manter na zona de classificação. Já o Sudão do Sul, na 6ª posição com apenas três pontos, luta para não ser rebaixado.


Mauritânia x Sudão do Sul Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.46

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Mauritânia Ou Empate - odd 1.07

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 2.03


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times e no histórico recente. A Mauritânia chega com um desempenho ofensivo superior (com uma média de 0.57 gols marcados por jogo) e uma defesa sólida, que sofre em média 1.29 gols por partida. O Sudão do Sul, por sua vez, tem uma média de 0.43 gols marcados e 2 gols sofridos por jogo.


O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 86% dos jogos da Mauritânia e 57% dos jogos do Sudão do Sul tiveram menos de 2.5 gols. O único confronto direto entre as equipes foi um empate de 0 a 0. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Mauritânia x Sudão do Sul



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.52

  • 🎯 Palpite: Mauritânia - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.84

  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 3.17


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. O palpite na vitória da Mauritânia sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa e na fase ruim do ataque do Sudão do Sul.


💰 Mauritânia x Sudão do Sul: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Mauritânia (-1.5) - odd 2.04

  • 🟢 Palpite: Mauritânia Ou Sudão Do Sul - odd 1.18

  • 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35


⚖️ Mauritânia x Sudão do Sul: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 4.56

  • 🟢 Palpite: Mauritânia (-2) - odd 2.98

  • 🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 3 - odd 2.95


🚀 Mauritânia x Sudão do Sul: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Sudão Do Sul - odd 10.20

  • 🟢 Palpite: Empate / Empate (Intervalo/Final do Jogo) - odd 5.84

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 8.18


Mauritânia x Sudão do Sul: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Mauritânia e Sudão do Sul é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A Mauritânia, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Sudão do Sul, que luta para não ser rebaixado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Mauritânia x Sudão do Sul - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

  • 📅 Data: 09/09/25

  • ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Nouadhibou Olympic Stadium, em Nouadhibou

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Mauritânia e Sudão do Sul Chegam Para o Confronto


A Mauritânia chega para a partida na 4ª colocação do Grupo B, com 5 pontos em 7 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de 0.57 gols marcados e 1.29 gols sofridos por jogo. A equipe tem uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não perde há um jogo. Em casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e duas derrotas, mas o desempenho global é superior.


O Sudão do Sul está na 6ª e última posição da tabela, com 3 pontos em 7 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de 0.43 gols marcados e 2 gols sofridos por jogo. O Sudão do Sul tem uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não vence há sete jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e quatro derrotas.


Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Mauritania x South Sudan: Palpite do Dia

Mauritania Vence
1.36
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Mauritania x South Sudan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mauritania x South Sudan: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
South Sudan
0 - 0
Mauritania
2018 World Cup - Qualification Africa
Mauritania
4 - 0
South Sudan
2018 World Cup - Qualification Africa
South Sudan
1 - 1
Mauritania

