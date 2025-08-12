Mauritânia x Burkina Faso: Palpite, Onde Assistir, Copa das Nações Africanas, 13/08

Confira palpites para o Mauritânia x Burkina Faso e dicas para apostas com menor risco.

Mauritânia e Burkina Faso jogam nessa quarta-feira mais uma rodada da Copa da Nações Africanas, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa.

A Mauritânia é segunda colocada no grupo B, com 4 pontos em três jogos. O Burkina Faso segue em terceiro, com menos um jogo e menos um ponto.

A estatística diz pouco, mas é provável que esse seja um jogo equilibrado, com duas seleções lutando pelo segundo lugar.

Mauritânia x Burkina Faso Palpite Pela Copa das Nações Africanas



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Mauritânia 2-1 Burkina Faso



📊 Over/Under: Mais de 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: Vitória da Mauritânia ou Empate



🔄 Handicap Asiático: Mauritânia -0.5



Mauritânia x Burkina Faso: Onde Assistir

O Mauritânia x Burkina Faso não vai passar no Brasil, mas poderá ter transmissão em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo