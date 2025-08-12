Assine UOL
Mauritania
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Burkina Faso
Mauritânia x Burkina Faso: Palpite, Onde Assistir, Copa das Nações Africanas, 13/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpites para o Mauritânia x Burkina Faso e dicas para apostas com menor risco.


Mauritânia e Burkina Faso jogam nessa quarta-feira mais uma rodada da Copa da Nações Africanas, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa.


A Mauritânia é segunda colocada no grupo B, com 4 pontos em três jogos. O Burkina Faso segue em terceiro, com menos um jogo e menos um ponto.


A estatística diz pouco, mas é provável que esse seja um jogo equilibrado, com duas seleções lutando pelo segundo lugar. 


Mauritânia x Burkina Faso Palpite Pela Copa das Nações Africanas



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Mauritânia 2-1 Burkina Faso

  • 📊 Over/Under: Mais de 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: Vitória da Mauritânia ou Empate

  • 🔄 Handicap Asiático: Mauritânia -0.5


Mauritânia x Burkina Faso: Onde Assistir


O Mauritânia x Burkina Faso não vai passar no Brasil, mas poderá ter transmissão em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Mauritânia x Burkina Faso pela Copa das Nações Africanas

  • 📅 Data: 13 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 17:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional Benjamin Mkapa

Mauritania x Burkina Faso: Palpite do Dia

Mauritania Vence

Mauritania Vence
Superbet logo
2.82
Mauritania x Burkina Faso: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mauritania x Burkina Faso: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2023 Africa Cup of Nations
Burkina Faso
1 - 0
Mauritania
2023 Friendlies
Mauritania
1 - 2
Burkina Faso
2021 Friendlies
Mauritania
0 - 0
Burkina Faso
2019 Africa Cup of Nations
Burkina Faso
1 - 0
Mauritania
2019 Africa Cup of Nations
Mauritania
2 - 0
Burkina Faso

Jogo Responsável é fundamental para garantir que a diversão e entretenimento seja prioridade em apostas esportivas.


É importante lembrar que o jogo pode ser viciante e causar problemas se não for praticado de forma consciente. 


Destacamos alguns pontos do Jogo Responsável


- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para apostar


- Não aposte dinheiro que não pode perder


Lembre-se de que o objetivo principal do jogo é se divertir e adicionar emoção aos eventos esportivos, sem comprometer sua saúde financeira. Vamos apostar com responsabilidade e desfrutar de uma experiência saudável e positiva.

