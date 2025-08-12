- V
Mauritânia x Burkina Faso: Palpite, Onde Assistir, Copa das Nações Africanas, 13/08
Confira palpites para o Mauritânia x Burkina Faso e dicas para apostas com menor risco.
Mauritânia e Burkina Faso jogam nessa quarta-feira mais uma rodada da Copa da Nações Africanas, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Benjamin Mkapa.
A Mauritânia é segunda colocada no grupo B, com 4 pontos em três jogos. O Burkina Faso segue em terceiro, com menos um jogo e menos um ponto.
A estatística diz pouco, mas é provável que esse seja um jogo equilibrado, com duas seleções lutando pelo segundo lugar.
Mauritânia x Burkina Faso Palpite Pela Copa das Nações Africanas
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Mauritânia 2-1 Burkina Faso
- 📊 Over/Under: Mais de 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: Vitória da Mauritânia ou Empate
- 🔄 Handicap Asiático: Mauritânia -0.5
Mauritânia x Burkina Faso: Onde Assistir
O Mauritânia x Burkina Faso não vai passar no Brasil, mas poderá ter transmissão em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Mauritânia x Burkina Faso pela Copa das Nações Africanas
- 📅 Data: 13 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 17:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional Benjamin Mkapa
Mauritania x Burkina Faso: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mauritania x Burkina Faso: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mauritania x Burkina Faso: Confrontos Diretos
Jogo Responsável é fundamental para garantir que a diversão e entretenimento seja prioridade em apostas esportivas.
É importante lembrar que o jogo pode ser viciante e causar problemas se não for praticado de forma consciente.
Destacamos alguns pontos do Jogo Responsável:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para apostar
- Não aposte dinheiro que não pode perder
Lembre-se de que o objetivo principal do jogo é se divertir e adicionar emoção aos eventos esportivos, sem comprometer sua saúde financeira. Vamos apostar com responsabilidade e desfrutar de uma experiência saudável e positiva.
