Marrocos x Zâmbia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 14/08

Marrocos x Zâmbia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Marrocos e Zâmbia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações (CHAN). A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Nyayo National Stadium, em Nairobi, Quênia.

O Marrocos chega como um dos favoritos ao título, com elenco recheado de atletas mais experimentados.

Já a Zâmbia aposta na velocidade e na força física para tentar surpreender.

O time do Marrocos tem 2 jogos realizados e conta uma vitória e outra derrota nessa fase de grupos do Campeonato Africano das Nações.

Quanto à Zâmbia tem duas derrotas em outros tantos jogos disputados no Grupo A da CHAN.

Marrocos x Zâmbia - Palpite do Dia



⚡Resultado Final 1º Tempo: Empate com odd pagando 2.20 na bet365 ⚡



Apostar no empate como resultado final é um palpite interessante no Marrocos x Zâmbia, já que os dois times devem assumir uma postura mais conservadora nos primeiros 45 minutos.

Além disso, a odd que a bet365 está pagando é empolgante para os apostadores, pois é uma odd alta nesse cenário.

Marrocos x Zâmbia - Palpites Alternativos



Palpite 1: Vitória do Marrocos com odd pagando 1.55 na bet365

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.70 na bet365

Palpite 3: Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.80 na bet365



Vitória do Marrocos - odd pagando 1.55

Com elenco tecnicamente superior e boa organização tática, o Marrocos deve impor seu ritmo e conquistar os três pontos.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.70

A defesa marroquina é sólida, e a Zâmbia pode encontrar dificuldades para criar chances claras de gol.

Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.80

A tendência é de um jogo estudado, com poucas oportunidades e placar mais baixo.

Marrocos x Zâmbia: Como chegam os times

Marrocos: A segurança das vitórias

O time do Marrocos chega como favorito ao encontro e isso é refletido na campanha que está a fazer nesse ano.



⚽ 10 jogos disputados

✅ 9 vitórias (90%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 1 derrota (10%)

⚽ 31 golos marcados (média de 3,1 por jogo)

🥅 3 golos sofridos (média de 0,3 por jogo)



Zâmbia: Registo mais modesto que o adversário

O time da Zâmbia apresenta um registo mais modesto tendo por comparação o time do Marrocos nesta temporada.



⚽ 9 jogos disputados

✅ 4 vitórias (44%)

🤝 1 empate (11%)

❌ 4 derrotas (44%)

⚽ 8 golos marcados (média de 0,89 por jogo)

🥅 13 golos sofridos (média de 1,44 por jogo)



Marrocos x Zâmbia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Marrocos x Zâmbia pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Nyayo National Stadium, Nairobi, Quênia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Marrocos x Zâmbia: Escalações prováveis

Marrocos: Mehdi Harrar; Bouchaib Arrassi, Mohamed Moufid, Anas Bach, Marouane Louadni; Youssef Belammari, Imad Riahi, Mohamed Hrimat, Khalid Ait Ouarkhane; Ayoub Mouloua, Anas Mahraoui.

Zâmbia: Francis Mwansa; Dominic Chanda, John Chishimba, Benedict Chepeshi, Killian Kanguluma; Charles Zulu, Wilson Chisala, Frederick Mulambia, Owen Tembo; Kelvin Kampamba, Evans Kayombo Jr.