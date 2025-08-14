Assine UOL
Morocco
African Nations Championship - World Wide
Moi International Sports Centre
Zambia
  • D
  • D
  • E
  • E
  • D
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 09:48

Marrocos x Zâmbia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Marrocos x Zâmbia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Marrocos e Zâmbia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações (CHAN). A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Nyayo National Stadium, em Nairobi, Quênia.


O Marrocos chega como um dos favoritos ao título, com elenco recheado de atletas mais experimentados.


Já a Zâmbia aposta na velocidade e na força física para tentar surpreender.


O time do Marrocos tem 2 jogos realizados e conta uma vitória e outra derrota nessa fase de grupos do Campeonato Africano das Nações.


Quanto à Zâmbia tem duas derrotas em outros tantos jogos disputados no Grupo A da CHAN.


Marrocos x Zâmbia - Palpite do Dia



  • ⚡Resultado Final 1º Tempo: Empate com odd pagando 2.20 na bet365 ⚡


Apostar no empate como resultado final é um palpite interessante no Marrocos x Zâmbia, já que os dois times devem assumir uma postura mais conservadora nos primeiros 45 minutos.


Além disso, a odd que a bet365 está pagando é empolgante para os apostadores, pois é uma odd alta nesse cenário.


Marrocos x Zâmbia - Palpites Alternativos



  • Palpite 1: Vitória do Marrocos com odd pagando 1.55 na bet365

  • Palpite 2: Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.70 na bet365

  • Palpite 3: Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.80 na bet365


Vitória do Marrocos - odd pagando 1.55


Com elenco tecnicamente superior e boa organização tática, o Marrocos deve impor seu ritmo e conquistar os três pontos.


Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.70


A defesa marroquina é sólida, e a Zâmbia pode encontrar dificuldades para criar chances claras de gol.


Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.80


A tendência é de um jogo estudado, com poucas oportunidades e placar mais baixo.


Marrocos x Zâmbia: Como chegam os times


Marrocos: A segurança das vitórias 


O time do Marrocos chega como favorito ao encontro e isso é refletido na campanha que está a fazer nesse ano.



  • 10 jogos disputados

  • 9 vitórias (90%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 1 derrota (10%)

  • 31 golos marcados (média de 3,1 por jogo)

  • 🥅 3 golos sofridos (média de 0,3 por jogo)


Zâmbia: Registo mais modesto que o adversário


O time da Zâmbia apresenta um registo mais modesto tendo por comparação o time do Marrocos nesta temporada.



  • 9 jogos disputados

  • 4 vitórias (44%)

  • 🤝 1 empate (11%)

  • 4 derrotas (44%)

  • 8 golos marcados (média de 0,89 por jogo)

  • 🥅 13 golos sofridos (média de 1,44 por jogo)


Marrocos x Zâmbia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Marrocos x Zâmbia pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Nyayo National Stadium, Nairobi, Quênia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Marrocos x Zâmbia: Escalações prováveis


Marrocos: Mehdi Harrar; Bouchaib Arrassi, Mohamed Moufid, Anas Bach, Marouane Louadni; Youssef Belammari, Imad Riahi, Mohamed Hrimat, Khalid Ait Ouarkhane; Ayoub Mouloua, Anas Mahraoui.


Zâmbia: Francis Mwansa; Dominic Chanda, John Chishimba, Benedict Chepeshi, Killian Kanguluma; Charles Zulu, Wilson Chisala, Frederick Mulambia, Owen Tembo; Kelvin Kampamba, Evans Kayombo Jr.

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Morocco x Zambia: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations
Zambia
0 - 0
Morocco
2023 World Cup - Qualification Africa
Zambia
0 - 0
Morocco
2023 World Cup - Qualification Africa
Morocco
2 - 1
Zambia
2023 Africa Cup of Nations
Zambia
0 - 1
Morocco
2023 Friendlies
Morocco
0 - 0
Zambia

Marrocos x Zâmbia: Jogo Responsável


O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite no Marrocos x Zâmbia seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites