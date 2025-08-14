- D
Marrocos x Zâmbia: Palpite, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 14/08
Marrocos x Zâmbia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Marrocos e Zâmbia se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo Campeonato Africano das Nações (CHAN). A bola rola às 11h (horário de Brasília), no Nyayo National Stadium, em Nairobi, Quênia.
O Marrocos chega como um dos favoritos ao título, com elenco recheado de atletas mais experimentados.
Já a Zâmbia aposta na velocidade e na força física para tentar surpreender.
O time do Marrocos tem 2 jogos realizados e conta uma vitória e outra derrota nessa fase de grupos do Campeonato Africano das Nações.
Quanto à Zâmbia tem duas derrotas em outros tantos jogos disputados no Grupo A da CHAN.
Marrocos x Zâmbia - Palpite do Dia
- ⚡Resultado Final 1º Tempo: Empate com odd pagando 2.20 na bet365 ⚡
Apostar no empate como resultado final é um palpite interessante no Marrocos x Zâmbia, já que os dois times devem assumir uma postura mais conservadora nos primeiros 45 minutos.
Além disso, a odd que a bet365 está pagando é empolgante para os apostadores, pois é uma odd alta nesse cenário.
Marrocos x Zâmbia - Palpites Alternativos
- Palpite 1: Vitória do Marrocos com odd pagando 1.55 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Não com odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 3: Total de gols abaixo de 2.5 com odd pagando 1.80 na bet365
Vitória do Marrocos - odd pagando 1.55
Com elenco tecnicamente superior e boa organização tática, o Marrocos deve impor seu ritmo e conquistar os três pontos.
Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.70
A defesa marroquina é sólida, e a Zâmbia pode encontrar dificuldades para criar chances claras de gol.
Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.80
A tendência é de um jogo estudado, com poucas oportunidades e placar mais baixo.
Marrocos x Zâmbia: Como chegam os times
Marrocos: A segurança das vitórias
O time do Marrocos chega como favorito ao encontro e isso é refletido na campanha que está a fazer nesse ano.
- ⚽ 10 jogos disputados
- ✅ 9 vitórias (90%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 1 derrota (10%)
- ⚽ 31 golos marcados (média de 3,1 por jogo)
- 🥅 3 golos sofridos (média de 0,3 por jogo)
Zâmbia: Registo mais modesto que o adversário
O time da Zâmbia apresenta um registo mais modesto tendo por comparação o time do Marrocos nesta temporada.
- ⚽ 9 jogos disputados
- ✅ 4 vitórias (44%)
- 🤝 1 empate (11%)
- ❌ 4 derrotas (44%)
- ⚽ 8 golos marcados (média de 0,89 por jogo)
- 🥅 13 golos sofridos (média de 1,44 por jogo)
Marrocos x Zâmbia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Marrocos x Zâmbia pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Nyayo National Stadium, Nairobi, Quênia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Marrocos x Zâmbia: Escalações prováveis
Marrocos: Mehdi Harrar; Bouchaib Arrassi, Mohamed Moufid, Anas Bach, Marouane Louadni; Youssef Belammari, Imad Riahi, Mohamed Hrimat, Khalid Ait Ouarkhane; Ayoub Mouloua, Anas Mahraoui.
Zâmbia: Francis Mwansa; Dominic Chanda, John Chishimba, Benedict Chepeshi, Killian Kanguluma; Charles Zulu, Wilson Chisala, Frederick Mulambia, Owen Tembo; Kelvin Kampamba, Evans Kayombo Jr.
Morocco x Zambia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Morocco x Zambia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Morocco x Zambia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Marrocos x Zâmbia: Jogo Responsável
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite no Marrocos x Zâmbia seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
