Morocco
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
African Nations Championship - World Wide
Senegal
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
Marrocos x Senegal: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 26/08

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Marrocos x Senegal: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato das Nações Africanas, que acontece nesta terça-feira (26/08), às 14h30 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium, em Kampala, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela semifinal do torneio. O Marrocos se classificou como segundo lugar do Grupo A, enquanto o Senegal ficou em segundo no Grupo D. O vencedor deste confronto enfrentará na final o ganhador da outra semifinal, entre Madagascar e Sudão.


Marrocos x Senegal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Marrocos chega com uma performance muito superior, com nove vitórias e apenas uma derrota em seus últimos dez jogos. Em contrapartida, o Senegal tem um desempenho mais irregular, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota no mesmo período. Além disso, no único confronto direto entre as equipes, o Marrocos venceu por 3 a 1. Por isso, o foco principal é na fase das equipes.



  • 🎯 Palpite: Para Se Classificar: Marrocos - odd 1.37

  • 🎯 Palpite: Marrocos - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.46

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.66


Palpites Alternativos Marrocos x Senegal


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: Marrocos Anula Aposta: Empate - odd 1.46

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Marrocos - odd 1.69

  • 🎯 Palpite: Total de Gols Exatos: 2 - odd 3.45


💰 Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Marrocos Ou Empate - odd 1.18

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Marrocos - odd 1.87

  • 🟡 Palpite: Marrocos (-0.5) - odd 1.83


⚖️ Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 3.05

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.45

  • 🟡 Palpite: Empate / Marrocos (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.37


🚀 Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Senegal - odd 5.37

  • 🟢 Palpite: Nenhum Gol - odd 5.84

  • 🟡 Palpite: Marrocos E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 6.55


Marrocos x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto é uma oportunidade de ouro para o Marrocos se consolidar como o time mais forte do campeonato e avançar para a grande final. O Senegal, por sua vez, tentará superar seu histórico inferior para buscar a classificação. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Marrocos x Senegal - Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 26/08/25

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mandela National Stadium, em Kampala

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Marrocos e Senegal Chegam Para o Confronto


O Marrocos chega para a partida em uma fase espetacular. O time tem um desempenho geral de 9 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. A equipe tem um percentual de vitórias de 90% e uma média de 2.70 pontos por jogo. Além disso, o Marrocos tem um aproveitamento de 100% em seus jogos em casa.


O Senegal vive uma fase mais regular, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota na temporada. O time tem um desempenho geral com 40% de vitórias, e sua média de pontos por jogo é de 1.70.

Morocco x Senegal: Palpite do Dia

Morocco Vence
1.85
Morocco x Senegal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Morocco x Senegal: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2020 Friendlies
Morocco
3 - 1
Senegal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Morocco
Empate
Senegal

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma atividade divertida e um hobby, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O mais importante é o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

