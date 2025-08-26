- V
Marrocos x Senegal: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 26/08
Marrocos x Senegal: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato das Nações Africanas, que acontece nesta terça-feira (26/08), às 14h30 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium, em Kampala, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é válido pela semifinal do torneio. O Marrocos se classificou como segundo lugar do Grupo A, enquanto o Senegal ficou em segundo no Grupo D. O vencedor deste confronto enfrentará na final o ganhador da outra semifinal, entre Madagascar e Sudão.
Marrocos x Senegal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Marrocos chega com uma performance muito superior, com nove vitórias e apenas uma derrota em seus últimos dez jogos. Em contrapartida, o Senegal tem um desempenho mais irregular, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota no mesmo período. Além disso, no único confronto direto entre as equipes, o Marrocos venceu por 3 a 1. Por isso, o foco principal é na fase das equipes.
- 🎯 Palpite: Para Se Classificar: Marrocos - odd 1.37
- 🎯 Palpite: Marrocos - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.46
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.66
Palpites Alternativos Marrocos x Senegal
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.
- 🎯 Palpite: Marrocos Anula Aposta: Empate - odd 1.46
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Marrocos - odd 1.69
- 🎯 Palpite: Total de Gols Exatos: 2 - odd 3.45
💰 Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Marrocos Ou Empate - odd 1.18
- 🟢 Palpite: Resultado Final: Marrocos - odd 1.87
- 🟡 Palpite: Marrocos (-0.5) - odd 1.83
⚖️ Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Empate - odd 3.05
- 🟢 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.45
- 🟡 Palpite: Empate / Marrocos (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.37
🚀 Marrocos x Senegal: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Senegal - odd 5.37
- 🟢 Palpite: Nenhum Gol - odd 5.84
- 🟡 Palpite: Marrocos E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 6.55
Marrocos x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto é uma oportunidade de ouro para o Marrocos se consolidar como o time mais forte do campeonato e avançar para a grande final. O Senegal, por sua vez, tentará superar seu histórico inferior para buscar a classificação. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Marrocos x Senegal - Campeonato das Nações Africanas
- 📅 Data: 26/08/25
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Mandela National Stadium, em Kampala
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Marrocos e Senegal Chegam Para o Confronto
O Marrocos chega para a partida em uma fase espetacular. O time tem um desempenho geral de 9 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. A equipe tem um percentual de vitórias de 90% e uma média de 2.70 pontos por jogo. Além disso, o Marrocos tem um aproveitamento de 100% em seus jogos em casa.
O Senegal vive uma fase mais regular, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota na temporada. O time tem um desempenho geral com 40% de vitórias, e sua média de pontos por jogo é de 1.70.
Morocco x Senegal: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Morocco x Senegal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Morocco x Senegal: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma atividade divertida e um hobby, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro ou solucionar problemas financeiros. O resultado é incerto, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O mais importante é o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
