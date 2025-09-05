- V
Marrocos x Níger: Palpite, Odds +43, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Marrocos x Níger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Marrocos e Níger se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Complexo Desportivo Moulay Abdellah, em Rabat, e a transmissão será pela FIFA+.
O Marrocos entra em campo como líder absoluto do Grupo E das eliminatórias africanas para o Mundial 2026. A seleção soma 15 pontos em 5 jogos, com 5 vitórias consecutivas, um ataque letal de 14 gols marcados (média de 2,80 por jogo) e uma defesa quase intransponível, que sofreu apenas 2 gols.
O Níger, por sua vez, ocupa a 3ª posição com 6 pontos em 4 partidas. A equipe venceu duas vezes e perdeu em outras duas, somando 6 gols a favor e 4 contra, com uma média ofensiva de 1,50 por jogo.
O favoritismo está claramente do lado de Marrocos, mas o Níger, ainda vivo na luta pela qualificação, tentará surpreender e travar o ímpeto marroquino.
Palpites de Marrocos x Níger: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória de Marrocos (1.11)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.52)
- 🎯 Marrocos para vencer sem sofrer gol: Sim (1.51)
Palpites Alternativos Marrocos x Níger
- 🎯 Marrocos total de gols: Mais de 2.5 (1.77)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.38)
- 🎯 Resultado Exato: 3-0 (4.96)
Super Palpite Marrocos x Níger
🚀 Marrocos para vencer por 3+ gols de diferença: 2.00
💰 Palpites de Odds Baixas Marrocos x Níger
- ⚡Vitória de Marrocos: 1.11
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.16
- ⚡Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.38
⚖️ Palpites de Odds Médias Marrocos x Níger
- ⚡ Marrocos total de gols - Mais de 2.5: 1.77
- ⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.29
- ⚡ Marrocos para vencer por 2 gols de diferença: 3.63
🚀 Palpites de Odds Altas Marrocos x Níger
- ⚡Vitória de Níger: 21.63
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 15.87
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória de Níger: 43.05
Marrocos x Níger: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Confira todos os detalhes da partida!
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Marrocos x Níger - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Complexo Desportivo Moulay Abdellah, Rabat
- 📺 Transmissão: FIFA+.
Marrocos x Níger: Escalações prováveis
Marrocos: Mehdi Harrar; Anas Bach, Marouane Louadni, Youssef Belammari, Mohamed Boulacsout; Youssef Mehri, Mohamed Hrimat, Khalid Baba, Ayoub Khairi; Sabir Bougrine, Oussama Lamlaoui.
Níger: Mahamadou Tanja; Mohamed Pape, Hassane Moussa, Adamou Djibo, Abdoulkader Kassali; Mohamed Abdouramane, Salifou Danja, Ibrahim Djingarey, Ridouane Assane; Abdoul-Latif, Abraham Adamou.
Como Marrocos e Níger Chegam Para o Confronto
Marrocos
- ⚽️ 12 Jogos
- ✅ 9 Vitórias (75%)
- 🤝 2 Empates (17%)
- ❌ 1 Derrota (8%)
- 🥅 23 Gols marcados (Média de 1,92 por jogo)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 0,5 por jogo)
Níger
- ⚽️ 7 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (29%)
- 🤝 1 Empate (14%)
- ❌ 4 Derrotas (57%)
- 🥅 8 Gols marcados (Média de 1,14 por jogo)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 1,14 por jogo)
Morocco x Niger: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Morocco x Niger: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Morocco x Niger: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
