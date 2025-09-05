Assine UOL
Morocco
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Niger
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.17
x
7
2
19
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.15
x
6.8
2
18
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.14
x
6.2
2
17
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.15
x
7.3
2
14
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 08:30

Marrocos x Níger: Palpite, Odds +43, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Marrocos x Níger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Marrocos e Níger se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Complexo Desportivo Moulay Abdellah, em Rabat, e a transmissão será pela FIFA+.


O Marrocos entra em campo como líder absoluto do Grupo E das eliminatórias africanas para o Mundial 2026. A seleção soma 15 pontos em 5 jogos, com 5 vitórias consecutivas, um ataque letal de 14 gols marcados (média de 2,80 por jogo) e uma defesa quase intransponível, que sofreu apenas 2 gols.


O Níger, por sua vez, ocupa a 3ª posição com 6 pontos em 4 partidas. A equipe venceu duas vezes e perdeu em outras duas, somando 6 gols a favor e 4 contra, com uma média ofensiva de 1,50 por jogo. 


O favoritismo está claramente do lado de Marrocos, mas o Níger, ainda vivo na luta pela qualificação, tentará surpreender e travar o ímpeto marroquino.


Palpites de Marrocos x Níger: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória de Marrocos (1.11)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.52)

  • 🎯 Marrocos para vencer sem sofrer gol: Sim (1.51)


Palpites Alternativos Marrocos x Níger



  • 🎯 Marrocos total de gols: Mais de 2.5 (1.77)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.38)

  • 🎯 Resultado Exato: 3-0 (4.96)


Super Palpite Marrocos x Níger


🚀 Marrocos para vencer por 3+ gols de diferença: 2.00


💰 Palpites de Odds Baixas Marrocos x Níger



  • Vitória de Marrocos: 1.11

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.16

  • ⚡Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.38


⚖️ Palpites de Odds Médias Marrocos x Níger



  • ⚡ Marrocos total de gols - Mais de 2.5: 1.77

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.29

  • ⚡ Marrocos para vencer por 2 gols de diferença: 3.63


🚀 Palpites de Odds Altas Marrocos x Níger



  • ⚡Vitória de Níger: 21.63

  • ⚡ Resultado Exato: 1-1: 15.87

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória de Níger: 43.05


Marrocos x Níger: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Confira todos os detalhes da partida!


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Marrocos x Níger - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Complexo Desportivo Moulay Abdellah, Rabat

  • 📺 Transmissão: FIFA+.


Marrocos x Níger: Escalações prováveis


Marrocos: Mehdi Harrar; Anas Bach, Marouane Louadni, Youssef Belammari, Mohamed Boulacsout; Youssef Mehri, Mohamed Hrimat, Khalid Baba, Ayoub Khairi; Sabir Bougrine, Oussama Lamlaoui.


Níger: Mahamadou Tanja; Mohamed Pape, Hassane Moussa, Adamou Djibo, Abdoulkader Kassali; Mohamed Abdouramane, Salifou Danja, Ibrahim Djingarey, Ridouane Assane; Abdoul-Latif, Abraham Adamou.


Como Marrocos e Níger Chegam Para o Confronto


Marrocos



  • ⚽️ 12 Jogos

  • 9 Vitórias (75%)

  • 🤝 2 Empates (17%)

  • 1 Derrota (8%)

  • 🥅 23 Gols marcados (Média de 1,92 por jogo)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 0,5 por jogo)


Níger



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 2 Vitórias (29%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 4 Derrotas (57%)

  • 🥅 8 Gols marcados (Média de 1,14 por jogo)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 1,14 por jogo)

Ver mais Ver menos

Morocco x Niger: Palpite do Dia

Morocco Vence
Superbet logo
1.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Australia - New Zealand
1
1.57
Ivory Coast - Burundi
1
1.2
Lesotho - South Africa
2
1.26
Múltipla
2.37
x
Aposta
20
=
Ganhos
47.48
Apostar agora

Morocco x Niger: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Morocco x Niger: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Niger
1 - 2
Morocco
2019 Friendlies
Morocco
1 - 0
Niger

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Morocco
Empate
Niger

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Morocco
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Niger
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E

Morocco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bedworth United
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Darlaston Town
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Luxembourg
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Slovakia
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Slovakia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Austria
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Cyprus
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D

Austria Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte