Assine UOL
Maringá
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Serie C - Brazil
Estádio Regional Willie Davids
Retrô
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.55
2
4.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 17:44

Maringá x Retrô: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Maringá x Retrô: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (16/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, com transmissão da SportyNet e DAZN.


O Maringá vive um momento de grande instabilidade na Série C e se encontra na parte de baixo da tabela, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Retrô enfrenta uma crise de resultados que o colocou na zona de rebaixamento e tem uma das piores defesas da liga.


Maringá x Retrô Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.67

  • 🎯 Palpite: Empate anula aposta - Maringá - odd 1.35


Os nossos palpites principais refletem a má fase dos dois times e as dificuldades que eles têm em marcar gols. O Maringá, por exemplo, tem 80% dos seus jogos com menos de 2.5 gols. O Retrô tem uma das piores defesas da competição, mas também um dos piores ataques, o que torna a aposta em poucos gols a mais segura. Já a aposta em “Empate anula aposta” é a nossa preferida, já que o Maringá joga em casa, onde tem um desempenho um pouco melhor.


Palpites Alternativos Maringá x Retrô



  • 🎯 Palpite: Nº Exato de Gols - 1 - odd 3.95

  • 🎯 Palpite: 1X2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não - odd 2.70

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático - Maringá (-0.50) - odd 1.86


Esses palpites alternativos focam em um cenário mais específico e são boas opções para quem gosta de odds um pouco mais altas. O palpite de `Nº Exato de Gols - 1` tem uma odd bem interessante e reflete o momento de dificuldade dos ataques das duas equipes. A aposta de “1X2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não” combina a nossa crença em uma vitória do Maringá com a falta de poder ofensivo do Retrô, que tem um dos piores ataques da competição. Já a aposta de “Handicap Asiático” para o Maringá (-0.50) é basicamente uma aposta na vitória do time da casa, já que é o mais forte entre os dois.


💰 Maringá x Retrô: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.20

  • • 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Casa (0.00) - odd 1.34

  • • 🟡 Palpite: Ambos os Times Marcam? - Não - odd 1.67


⚖️ Maringá x Retrô: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - 1/1 - odd 2.90

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols - Abaixo de 1.5 - odd 2.65

  • • 🟡 Palpite: Nº Exato de Gols - 2 - odd 3.25


🚀 Maringá x Retrô: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 1:0 - odd 5.00

  • • 🟢 Palpite: Resultado Exato - 0:0 - odd 6.20

  • • 🟡 Palpite: 1º Tempo - 1X2 - 2 - odd 5.00


Maringá x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O Maringá recebe o Retrô para a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Estádio Willie Davids, em Maringá, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. O confronto marca um duelo direto entre duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.


📋 Informações Completas da Partida



  • • ⚽ Confronto: Maringá x Retrô - Série C

  • • 📅 Data: 16/08/2025

  • • ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • • 🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá

  • • 📺 Transmissão: SportyNet e DAZN


Como Maringá e Retrô Chegam Para o Confronto


O Maringá vive um momento de grande instabilidade na Série C e está na 16ª posição com 18 pontos, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O clube tem enfrentado uma grave crise de resultados, que culminou na troca de treinador, e agora tenta se reerguer na reta final da primeira fase. A má fase da equipe se reflete nos números, já que o time está há 10 jogos sem vencer.


Já o Retrô vive um momento de grande dificuldade na Série C e se encontra na zona de rebaixamento, na 19ª posição com apenas 13 pontos. O time tem apenas três vitórias em 16 jogos, e o fantasma da Série D está cada vez mais perto. A campanha do Retrô tem sido marcada por uma grande irregularidade, e o time tem um dos piores ataques da competição, com apenas 6 gols marcados. A equipe também tem uma das piores defesas, com 19 gols sofridos, o que resulta em um saldo de gols de -13.

Ver mais Ver menos

Maringá x Retrô: Palpite do Dia

Maringá Vence
Superbet logo
1.72
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Maringá - Retrô
1
1.72
Vitoria - Juventude
1
1.74
remo - Botafogo SP
1
1.72
Múltipla
5.15
x
Aposta
20
=
Ganhos
102.95
Apostar agora

Maringá x Retrô: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Maringá
Empate
Retrô

Jogo Responsável


As apostas podem ser uma forma empolgante de acompanhar uma partida, mas é fundamental ter em mente que elas são apenas uma forma de entretenimento. O jogo responsável é um pilar importante para garantir que a experiência seja sempre divertida e segura. Por isso, jamais encare as apostas como um meio de obter renda extra ou resolver problemas financeiros. Defina um orçamento e um tempo de jogo, e nunca aposte mais do que pode perder. Lembre-se, o jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisar de ajuda, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Confiança
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Floresta
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Floresta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aston Villa
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Newcastle
  • D
  • E
  • E
  • D
  • D

Aston Villa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guadalajara Chivas
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V
-
FC Juarez
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E

Guadalajara Chivas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leeds
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
-
Everton
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D

Leeds Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Alton Town
  • V
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Swindon Supermarine
  • V
  • E
  • E
  • V
  • V

Swindon Supermarine Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites