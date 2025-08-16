Maringá x Retrô: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 16/08

Maringá x Retrô: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (16/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, com transmissão da SportyNet e DAZN.

O Maringá vive um momento de grande instabilidade na Série C e se encontra na parte de baixo da tabela, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Retrô enfrenta uma crise de resultados que o colocou na zona de rebaixamento e tem uma das piores defesas da liga.

Maringá x Retrô Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - odd 1.55



🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.67



🎯 Palpite: Empate anula aposta - Maringá - odd 1.35



Os nossos palpites principais refletem a má fase dos dois times e as dificuldades que eles têm em marcar gols. O Maringá, por exemplo, tem 80% dos seus jogos com menos de 2.5 gols. O Retrô tem uma das piores defesas da competição, mas também um dos piores ataques, o que torna a aposta em poucos gols a mais segura. Já a aposta em “Empate anula aposta” é a nossa preferida, já que o Maringá joga em casa, onde tem um desempenho um pouco melhor.

Palpites Alternativos Maringá x Retrô



🎯 Palpite: Nº Exato de Gols - 1 - odd 3.95



🎯 Palpite: 1X2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não - odd 2.70



🎯 Palpite: Handicap Asiático - Maringá (-0.50) - odd 1.86



Esses palpites alternativos focam em um cenário mais específico e são boas opções para quem gosta de odds um pouco mais altas. O palpite de `Nº Exato de Gols - 1` tem uma odd bem interessante e reflete o momento de dificuldade dos ataques das duas equipes. A aposta de “1X2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não” combina a nossa crença em uma vitória do Maringá com a falta de poder ofensivo do Retrô, que tem um dos piores ataques da competição. Já a aposta de “Handicap Asiático” para o Maringá (-0.50) é basicamente uma aposta na vitória do time da casa, já que é o mais forte entre os dois.

💰 Maringá x Retrô: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.20



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Casa (0.00) - odd 1.34



• 🟡 Palpite: Ambos os Times Marcam? - Não - odd 1.67



⚖️ Maringá x Retrô: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - 1/1 - odd 2.90



• 🟢 Palpite: Total de Gols - Abaixo de 1.5 - odd 2.65



• 🟡 Palpite: Nº Exato de Gols - 2 - odd 3.25



🚀 Maringá x Retrô: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Resultado Exato - 1:0 - odd 5.00



• 🟢 Palpite: Resultado Exato - 0:0 - odd 6.20



• 🟡 Palpite: 1º Tempo - 1X2 - 2 - odd 5.00



Maringá x Retrô: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O Maringá recebe o Retrô para a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Estádio Willie Davids, em Maringá, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. O confronto marca um duelo direto entre duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Maringá x Retrô - Série C



• 📅 Data: 16/08/2025



• ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá



• 📺 Transmissão: SportyNet e DAZN



Como Maringá e Retrô Chegam Para o Confronto

O Maringá vive um momento de grande instabilidade na Série C e está na 16ª posição com 18 pontos, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. O clube tem enfrentado uma grave crise de resultados, que culminou na troca de treinador, e agora tenta se reerguer na reta final da primeira fase. A má fase da equipe se reflete nos números, já que o time está há 10 jogos sem vencer.

Já o Retrô vive um momento de grande dificuldade na Série C e se encontra na zona de rebaixamento, na 19ª posição com apenas 13 pontos. O time tem apenas três vitórias em 16 jogos, e o fantasma da Série D está cada vez mais perto. A campanha do Retrô tem sido marcada por uma grande irregularidade, e o time tem um dos piores ataques da competição, com apenas 6 gols marcados. A equipe também tem uma das piores defesas, com 19 gols sofridos, o que resulta em um saldo de gols de -13.