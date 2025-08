Maringá x Floresta: Palpite, Onde Assistir - Série C - 03/08

Maringá x Floresta: Melhores Palpites para Apostar na Série C (03/08)

Neste domingo, 3 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), o Maringá recebe o Floresta no Estádio Willie Davids, em mais um confronto crucial pela Série C do Brasileirão 2025. Para o apostador que valoriza estatísticas, prognósticos bem embasados e leitura tática, este duelo representa uma excelente oportunidade de encontrar valor em odds pouco exploradas.

Ambas as equipas têm apresentado baixo poder ofensivo, o que torna o mercado de under gols, empate e placares magros altamente atrativos. O Maringá, com odds de 1.60 para vencer, entra como favorito, mas enfrenta um Floresta que empatou o 1º tempo em 7 das últimas 10 partidas fora de casa — uma tendência valiosa para apostas de curto prazo.

Com base nas odds oficiais e histórico recente, selecionamos 15 palpites divididos por risco, com explicações estratégicas que te ajudam a tomar decisões embasadas.

Maringá x Floresta Palpites de Alto Risco



🔥 Placar Exato: 1x0 Maringá Odds: 4.55

Odds: 4.55

🎯 Empate no 1º tempo / Vitória do Maringá no 2º tempo Odds: 4.28

Odds: 4.28

💣 Intervalo / Final Empate / Empate Odds: 4.52

Odds: 4.52

⚠️ Resultado Exato HT: 0x0 Odds: 2.22

Odds: 2.22

🧨 Ambas as equipes marcam SIM (2º tempo) Odds: 4.17





Dada a baixa média de gols e a solidez defensiva do Floresta fora de casa, placares curtos e empates no 1º tempo são bastante comuns, o que justifica essas apostas de retorno elevado.



Maringá x Floresta Palpite Odds Baixas

Ideais para apostas com menor risco e maior probabilidade de acerto.



✅ Menos de 2.5 gols na partida Odds: 1.48

Odds: 1.48

🛡️ Floresta menos de 0.5 gols Odds: 1.77

Odds: 1.77

📉 Maringá menos de 1.5 gols Odds: 1.66

Odds: 1.66

🧱 1º tempo Empate Odds: 2.02

Odds: 2.02

🔐 Ambas as equipes marcam NÃO (1º tempo) Odds: 1.09





As estatísticas mostram que 8 das últimas 10 partidas fora de casa do Floresta terminaram com menos de 2.5 gols, e o Maringá tem dificuldades ofensivas. São apostas seguras com retorno mais conservador.



Maringá x Floresta Palpite Odds Médias



⚖️ Vitória do Maringá Odds: 1.60

Odds: 1.60

⚽ Empate sem aposta Maringá Odds: 1.19

Odds: 1.19

🏁 Total de gols exato: 2 Odds: 3.27

Odds: 3.27

🔄 Dupla chance Maringá ou Empate Odds: 1.16

Odds: 1.16

🧮 Intervalo Maringá vence Odds: 2.18





O Maringá vem com favoritismo e a odd de 1.60 ainda oferece valor frente a um adversário ineficaz ofensivamente. Já o total de gols exato (2) é uma leitura comum em confrontos com pouca criação.



🔥 Super Palpite Maringá x Floresta

🥇 Empate no 1º tempo + Menos de 2.5 gols no jogo

Com odds de ~3.00 combinadas, essa aposta reflete duas tendências fortíssimas: Floresta empata muito no intervalo e os jogos das duas equipes raramente ultrapassam 2 gols. Ideal para quem quer retorno médio com base estatística sólida.

Maringá x Floresta: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo