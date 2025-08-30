Assine UOL
Maringá
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Regional Willie Davids
Caxias
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
2.85
2
4.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
2.7
2
5.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:50

Maringá x Caxias: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Maringá x Caxias: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, com transmissão no canal SportyNet.


O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase do torneio. O Caxias é o líder do campeonato, com 37 pontos, e o Maringá está na 15ª posição, com 22 pontos, lutando para sair da zona de rebaixamento.


Maringá x Caxias Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Maringá PR Anula Aposta: Empate - odd 1.38

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.86

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Caxias (+0.5) - odd 1.68


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na importância do jogo para as duas equipes. O Caxias é o líder do campeonato, mas o Maringá, jogando em casa, precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Maringá tem um histórico de desempenho em casa de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o Caxias, fora de casa, tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A falta de um histórico de confronto direto entre as equipes torna a aposta mais cautelosa. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Maringá x Caxias



  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.17

  • 🎯 Palpite: Maringá PR - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.10

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Maringá PR - odd 4.84


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta.


💰 Maringá x Caxias: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Maringá PR Ou Empate - odd 1.19

  • 🟢 Palpite: Maringá PR (-0.5) - odd 1.91

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.62


⚖️ Maringá x Caxias: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.77

  • 🟢 Palpite: Maringá PR / Maringá PR (Intervalo/Final do Jogo) - odd 3.03

  • 🟡 Palpite: Handicap Asiático: Caxias (0) - odd 2.61


🚀 Maringá x Caxias: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.67

  • 🟢 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 5.32

  • 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.41


Maringá x Caxias: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Maringá e Caxias é crucial para as duas equipes, já que o Caxias busca consolidar sua liderança e o Maringá luta para sair da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Maringá x Caxias - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Maringá e Caxias Chegam Para o Confronto


O Maringá chega para a partida na 15ª posição, com 22 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não perde há dois jogos em casa. Em casa, o Maringá tem um histórico de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.


O Caxias está na 1ª posição da tabela, com 37 pontos em 18 jogos, o que mostra uma ótima fase no campeonato. O time tem uma sequência de uma derrota seguida globalmente, mas não perde há dois jogos fora de casa. O desempenho global do Caxias é superior ao do Maringá, com 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.

Ver mais Ver menos

Maringá x Caxias: Palpite do Dia

Caxias Vence
Superbet logo
5.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Alverca - Benfica
2
1.22
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.41
Tottenham - Bournemouth
1
1.95
Múltipla
3.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
67.09
Apostar agora

Maringá x Caxias: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Maringá x Caxias: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2018 Serie D
Caxias
3 - 0
Maringá
2018 Serie D
Maringá
1 - 1
Caxias
2016 Serie D
Caxias
1 - 2
Maringá
2016 Serie D
Maringá
3 - 0
Caxias

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Maringá
Empate
Caxias

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

