Maringá x Caxias: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Maringá x Caxias: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo é válido pela 19ª rodada da Série C e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase do torneio. O Caxias é o líder do campeonato, com 37 pontos, e o Maringá está na 15ª posição, com 22 pontos, lutando para sair da zona de rebaixamento.

Maringá x Caxias Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Maringá PR Anula Aposta: Empate - odd 1.38

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.86

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Caxias (+0.5) - odd 1.68



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na importância do jogo para as duas equipes. O Caxias é o líder do campeonato, mas o Maringá, jogando em casa, precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Maringá tem um histórico de desempenho em casa de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o Caxias, fora de casa, tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A falta de um histórico de confronto direto entre as equipes torna a aposta mais cautelosa. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Maringá x Caxias



🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.17

🎯 Palpite: Maringá PR - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.10

🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Maringá PR - odd 4.84



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta.

💰 Maringá x Caxias: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Maringá PR Ou Empate - odd 1.19

🟢 Palpite: Maringá PR (-0.5) - odd 1.91

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.62



⚖️ Maringá x Caxias: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.77

🟢 Palpite: Maringá PR / Maringá PR (Intervalo/Final do Jogo) - odd 3.03

🟡 Palpite: Handicap Asiático: Caxias (0) - odd 2.61



🚀 Maringá x Caxias: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 5.67

🟢 Palpite: Caxias - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 5.32

🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.41



Maringá x Caxias: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Maringá e Caxias é crucial para as duas equipes, já que o Caxias busca consolidar sua liderança e o Maringá luta para sair da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Maringá x Caxias - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Willie Davids, em Maringá



📺 Transmissão: SportyNet



Como Maringá e Caxias Chegam Para o Confronto

O Maringá chega para a partida na 15ª posição, com 22 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time vem de uma sequência de uma derrota seguida globalmente e não perde há dois jogos em casa. Em casa, o Maringá tem um histórico de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

O Caxias está na 1ª posição da tabela, com 37 pontos em 18 jogos, o que mostra uma ótima fase no campeonato. O time tem uma sequência de uma derrota seguida globalmente, mas não perde há dois jogos fora de casa. O desempenho global do Caxias é superior ao do Maringá, com 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.