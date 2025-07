Marine x York City: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistosos 2025 (26/07)

Marine e York City se enfrentam neste sábado, 26 de julho, em partida válida pelos Jogos Amigáveis de Clubes. A bola rola às 09h00 (horário de Brasília) no Rossett Park, em Crosby, Inglaterra. Não haverá transmissão oficial confirmada para o jogo.

Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o Marine venceu duas, empatou quatro e perdeu quatro. Já o York City, no mesmo período, teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. Essa partida será importante para as equipes ajustarem suas estratégias e buscarem um bom desempenho na temporada que se aproxima.

Marine x York City Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Marine x York City nós sugerimos três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada atual. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos parecidos nos Amistosos de Clubes.



York City para vencer - odd pagando 1.31 - Esportes da Sorte

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.51 - Superbet

Ambas as Equipes Marcam no 2º Tempo - odd pagando 3.10 - Esportes da Sorte



York City para vencer - odd pagando 1.31

O York City surge como favorito neste confronto, e as odds de 1.31 para a vitória deles refletem isso. Analisando as estatísticas, o York City marcou uma média de 2.2 gols por jogo nos últimos 10 jogos, enquanto o Marine tem uma média de apenas 1.1 gols marcados por partida no mesmo período. Essa diferença na capacidade ofensiva pode ser decisiva.

Além disso, o York City teve cinco vitórias e apenas três derrotas nos últimos 10 jogos, o que mostra uma consistência maior em comparação com o Marine, que venceu apenas três partidas no mesmo período. Acreditamos que a superioridade ofensiva e a fase mais positiva do York City o posicionam melhor para conquistar a vitória neste amistoso.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.51

Quando olhamos para a média de gols dos jogos, percebemos que as partidas do York City costumam ser movimentadas. A média de gols por partida do York City é de 3.9 gols. O time marcou 22 gols e sofreu 17 gols nos últimos 10 jogos.

Embora o Marine tenha uma média de gols por partida de 2.1, a combinação com o York City, que tem um ataque mais efetivo e uma defesa que sofre mais, tende a gerar um jogo com bastante balanço de redes. A chance de ter mais de 2.5 gols na partida é alta, com odds de 1.51.

Ambas as Equipes Marcam no 2º Tempo - odd pagando 3.10

Apesar de o York City ser o favorito, o Marine tem mostrado capacidade de marcar. Nos últimos três jogos, o Marine marcou gols em dois deles, o que significa 67% dos jogos. O York City, por sua vez, também tem um bom retrospecto em marcar gols, com uma média de 2.2 gols por partida.

As odds para ambas as equipes marcarem no segundo tempo são de 3.10, o que pode ser um mercado interessante. Se as duas equipes mantiverem essa tendência ofensiva e o jogo se abrir na etapa final, é bem provável que ambas balancem as redes.

Marine x York City - Onde Assistir Ao vivo

A partida está marcada para às 09h00 (horário de Brasília) desta sexta-feira, no Rossett Park, na Inglaterra e poderá assistir pelo live stream da casa de apostas Superbet.

Tudo o que você precisa saber de Marine x York City:



⚽️ Confronto: Marine x York City - Jogos Amigáveis de Clubes



📅 Data: 26/07/2025



⏰ Horário: 09h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Rossett Park, Crosby, Inglaterra



📺 Onde vai passar Marine x York City: Sem transmissão oficial confirmada



Marine x York City - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Este será o primeiro confronto entre Marine e York City.

Marine x York City: quem ganha? - Melhores odds

O York City tem uma probabilidade de cerca de 76,3% de ganhar o jogo deste sábado, 26 de julho. Isso porque as odds para a vitória do York City estão em 1.31. Quando calculamos 1/1.31 100, chegamos a esse percentual significativo.

Essa projeção se baseia na melhor performance geral do York City nos últimos 10 jogos, onde o time conseguiu mais vitórias e uma média de gols marcados superior ao Marine.

As *melhores odds para este confronto são:



Marine ganha - Odd de @7.68 - Esportes da Sorte

Empate - Odd de @5.05 - Esportes da Sorte

York City ganha - Odd de @1.31 - Esportes da Sorte



