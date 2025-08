Maricá x Aparecidense: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 02/08

Maricá x Aparecidense: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Maricá e Aparecidense se enfrentam neste sábado, 2 de agosto, pela fase final da Série D do Brasileirão. O jogo acontece às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio João Saldanha, em Maricá, no Rio de Janeiro.

A disputa é eliminatória e qualquer detalhe pode pesar. O Maricá busca usar o fator casa como trunfo, enquanto a Aparecidense chega mais acostumada com esse tipo de confronto decisivo. A tendência é de um duelo equilibrado e com poucos espaços para criação.

Maricá x Aparecidense Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Menos de 2.5 Gols - odd 1.80 na Novibet







Palpite 2 - Empate Anula Aposta: Aparecidense - odd 1.95 na Novibet







Palpite 3 - Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.75 na Novibet





As linhas refletem o caráter decisivo do jogo e o estilo mais cauteloso dos times.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.80

Jogo com cara de decisão, campo pesado e pouca exposição ofensiva. Linha bem ajustada.

Empate Anula Aposta: Aparecidense - odd 1.95

A equipe goiana tem mais rodagem e pode tirar proveito nos momentos-chave. Boa proteção.

Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 1.75

Expectativa de jogo truncado, com muitas faltas e disputas físicas. Cartões devem aparecer.

Maricá x Aparecidense: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Maricá x Aparecidense