Marcílio Dias x Inter De Limeira: Palpite, Onde Assistir, Serie D - 03/08

Marcílio Dias x Inter De Limeira: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro promete muita disputa por pontos, e o confronto entre Marcílio Dias e Inter de Limeira, no domingo, 3 de agosto, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, é um dos que chama atenção.

Marcílio Dias x Inter De Limeira Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: Marcílio Dias ou Empate - odd 1.52 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Correto: 1x0 Marcílio Dias - odd 6.00 na Novibet





As condições de mando e o histórico de jogos mais travados na Série D indicam uma partida com poucos gols e domínio da equipe da casa.

Dupla Chance: Marcílio Dias ou Empate - odd 1.52

Em casa, o Marcílio tende a fazer valer seu mando de campo, mesmo diante de um adversário competitivo.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.70

A média de gols da competição é baixa, e esse tipo de aposta costuma ter boa taxa de acerto.

Resultado Correto: 1x0 Marcílio Dias - odd 6.00

É o placar que melhor se encaixa no histórico de confrontos parelhos e com poucas oportunidades claras.

Marcílio Dias x Inter De Limeira: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Marcílio Dias x Inter De Limeira