Maranhão x ASA: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Série D (30/08)
Confira palpite para Maranhão e ASA, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Maranhão e ASA se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Castelão, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.
O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso.
Palpite para Maranhão x ASA
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.05 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.30 na Stake
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.15 na Stake
Ambas as equipes marcam - Sim
As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Maranhão marcando em média 1.4 gols por jogo e o ASA 1.8. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.
Total de Gols - Mais de 2.5
O ASA tem um ataque forte, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. O Maranhão, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.4 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
1º Gol - Fora
O ASA tem um desempenho ofensivo superior ao do Maranhão, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Maranhão tem sofrido gols. Em um confronto de estilos, é provável que o ASA consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Maranhão x ASA - Quartas de Final da Série D
- 📅 Data: 30/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Castelão, São Luís
- 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole
Palpite Alternativo Maranhão x ASA
- 🎯 Chance Dupla - Empate/ASA - Odd de 1.45 na Stake
- 🎯 Total de Gols do ASA - Mais de 1.5 - Odd de 2.10 na Superbet
Palpite Odds Altas Maranhão x ASA
- 🚀 Resultado Correto - 1x2 para o ASA - Odd de 8.60 na Superbet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/ASA - Odd de 6.25 naStake
Quem vai ganhar Maranhão x ASA
Com base nas odds das casas de aposta, o Maranhão é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Uma vitória do ASA é considerada como o segundo resultado mais provável, com odds de 2.85. O empate tem odds próximas, a partir de 3.00
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Maranhão x ASA:
- Vitória Maranhão - Odd de 2.50 na Superbet
- Empate - 3.00 na Superbet
- Vitória ASA - 2.85 na Superbet
Maranhão x ASA: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Maranhão x ASA: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Maranhão x ASA: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
