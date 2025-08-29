Assine UOL
Maranhão
Serie D - Brazil
Estádio Governador João Castelo
ASA
Maranhão x ASA: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Série D (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Maranhão e ASA, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Maranhão e ASA se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Castelão, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.


O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. 


Palpite para Maranhão x ASA



  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.05 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 -  Odd de 2.30 na Stake

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.15 na Stake


Ambas as equipes marcam - Sim


As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Maranhão marcando em média 1.4 gols por jogo e o ASA 1.8. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.


Total de Gols - Mais de 2.5


O ASA tem um ataque forte, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. O Maranhão, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.4 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


1º Gol - Fora


O ASA tem um desempenho ofensivo superior ao do Maranhão, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Maranhão tem sofrido gols. Em um confronto de estilos, é provável que o ASA consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Maranhão x ASA - Quartas de Final da Série D

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Castelão, São Luís

  • 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole


Palpite Alternativo Maranhão x ASA



  • 🎯 Chance Dupla - Empate/ASA - Odd de 1.45 na Stake

  • 🎯 Total de Gols do ASA - Mais de 1.5 -  Odd de 2.10 na Superbet


Palpite Odds Altas Maranhão x ASA



  • 🚀 Resultado Correto - 1x2 para o ASA - Odd de 8.60 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/ASA - Odd de 6.25 naStake


Quem vai ganhar Maranhão x ASA


Com base nas odds das casas de aposta, o Maranhão é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Uma vitória do ASA é considerada  como o segundo resultado mais provável, com odds de 2.85. O empate tem odds próximas, a partir de 3.00


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Maranhão x ASA:



  • Vitória Maranhão - Odd de 2.50 na Superbet

  • Empate - 3.00 na Superbet

  • Vitória ASA - 2.85 na Superbet

Maranhão x ASA: Palpite do Dia

ASA Vence
Superbet logo
2.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Maranhão x ASA: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Maranhão x ASA: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie D
ASA
0 - 0
Maranhão

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Maranhão
Empate
ASA

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

