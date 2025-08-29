Maranhão x ASA: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Série D (30/08)

Confira palpite para Maranhão e ASA, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Maranhão e ASA se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Castelão, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.

O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso.

Palpite para Maranhão x ASA



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.05 na Superbet



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.30 na Stake



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.15 na Stake



Ambas as equipes marcam - Sim

As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Maranhão marcando em média 1.4 gols por jogo e o ASA 1.8. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.

Total de Gols - Mais de 2.5

O ASA tem um ataque forte, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. O Maranhão, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.4 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

1º Gol - Fora

O ASA tem um desempenho ofensivo superior ao do Maranhão, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Maranhão tem sofrido gols. Em um confronto de estilos, é provável que o ASA consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Maranhão x ASA - Quartas de Final da Série D



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Castelão, São Luís



📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole



Palpite Alternativo Maranhão x ASA



🎯 Chance Dupla - Empate/ASA - Odd de 1.45 na Stake



🎯 Total de Gols do ASA - Mais de 1.5 - Odd de 2.10 na Superbet



Palpite Odds Altas Maranhão x ASA



🚀 Resultado Correto - 1x2 para o ASA - Odd de 8.60 na Superbet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/ASA - Odd de 6.25 naStake



Quem vai ganhar Maranhão x ASA

Com base nas odds das casas de aposta, o Maranhão é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Uma vitória do ASA é considerada como o segundo resultado mais provável, com odds de 2.85. O empate tem odds próximas, a partir de 3.00

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Maranhão x ASA: