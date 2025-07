Maracanã x Altos: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série D 06/07

Maracanã x Altos: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Série D do Brasileirão, neste domingo (06/07), a partir das 16h (horário de Brasília).

O confronto entre Maracanã e Altos é válido pela fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos bem diferentes no torneio, o que impacta diretamente o cenário para o mercado de apostas.

O Maracanã amarga uma campanha irregular, com problemas defensivos e baixo aproveitamento ofensivo. Já o Altos chega embalado, com 12 jogos de invencibilidade, ocupando as primeiras posições do grupo A2 e com a classificação para o mata-mata muito próxima. A consistência do time piauiense torna a análise favorável para apostas a favor da equipe visitante, mesmo fora de casa.

Maracanã x Altos: Melhores Palpites da Série D



🔥 Palpite 1: Altos vence – odd 2.19

Altos vence – odd 2.19

🔥 Palpite 2: Ambos não marcam – odd 1.58

Ambos não marcam – odd 1.58

🔥 Palpite 3: Total de gols abaixo de 2.5 – odd 1.65

Total de gols abaixo de 2.5 – odd 1.65

🔥 Palpite 4: Altos vence com margem de 1 gol – odd 3.90

Altos vence com margem de 1 gol – odd 3.90

🔥 Palpite 5: Empate no 1º tempo – odd 2.00

Empate no 1º tempo – odd 2.00

🔥 Palpite 6: Dupla chance Altos ou empate + under 3.5 gols – odd 1.48



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Altos vence – odd 2.19

O Altos está invicto há 12 jogos e lidera o grupo com consistência. Mesmo atuando fora de casa, enfrenta um Maracanã instável e pressionado. O cenário técnico e emocional favorece a equipe visitante.

Palpite 2 – Ambos não marcam – odd 1.58

O Maracanã tem dificuldades para marcar gols contra defesas organizadas. Do outro lado, o Altos constrói vitórias a partir da solidez defensiva. A tendência é de jogo controlado e com poucos espaços para ambos atacarem com efetividade.

Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 – odd 1.65

O padrão da Série D e o estilo do Altos indicam partidas com placares curtos. Dos últimos 6 jogos do Altos, 5 terminaram com no máximo dois gols, o que sustenta essa aposta.

Palpite 4 – Altos vence com margem de 1 gol – odd 3.90

O time visitante costuma administrar bem o placar, sem forçar goleadas. Contra um adversário frágil mas ainda competitivo em casa, a vitória magra por um gol aparece como cenário provável.

Palpite 5 – Empate no 1º tempo – odd 2.00

Apesar do favoritismo do Altos, os jogos como visitante tendem a começar mais equilibrados. O Maracanã deve segurar o ímpeto nos primeiros 45 minutos e apostar em contra-ataques, o que abre espaço para empate parcial.

Palpite 6 – Dupla chance Altos ou empate + under 3.5 gols – odd 1.48

Esse é um palpite mais seguro, ideal para múltiplas. Protege contra uma surpresa do time da casa, ao mesmo tempo que considera o padrão defensivo forte do Altos e a baixa média de gols da Série D.

Maracanã x Altos: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Maracanã e Altos terá transmissão ao vivo em plataformas de apostas, como a bet365.



📅 Data: Domingo, 06/07/2025

Domingo, 06/07/2025

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília)

🏟️ Competição: Série D do Campeonato Brasileiro

Série D do Campeonato Brasileiro

📺 Onde assistir: bet365



Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.