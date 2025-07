Manchester United x Leeds: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso, 19/07

Manchester United x Leeds: Confira os palpites para o jogo amistoso de 19 de julho, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Manchester United e Leeds United renovam uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês, marcada por décadas de tensão entre as regiões de Lancashire e Yorkshire. Mesmo em amistoso, o confronto carrega peso histórico e promete intensidade, especialmente com o Leeds de volta à Premier League.

Manchester United x Leeds Palpite - Amistoso de clubes



Mais de 2.5 gols - Jogos entre Manchester United e Leeds costumam ser ofensivos e com bastante movimentação, especialmente em amistosos que tendem a ser abertos. Odd: 1.54

Dupla chance: Man Utd ou empate - Manchester United é favorito claro e tem um elenco mais forte, tornando improvável uma derrota neste jogo. Odd: 1.21

Handicap Asiático: Leeds +0.5 - Leeds tem boa capacidade de segurar o resultado e pode surpreender, garantindo pelo menos o empate nesta linha. Odd: 2.05

Man Utd marca mais de 0.5 no 1º tempo - O United costuma pressionar forte no início, aproveitando o ritmo inicial para abrir o placar. Odd: 1.54

Leeds marca mais de 0.5 no 2º tempo - O Leeds pode crescer na segunda etapa com ajustes e aproveitar as trocas feitas pelo United no amistoso. Odd: 1.94



Manchester United x Leeds: Odds Altas



Resultado exato 2-1 para Manchester United - Placar comum em jogos equilibrados com vitória do favorito, oferecendo boa recompensa. Odd: 7.46

Man Utd vence com handicap -1 - Vitória do United por dois ou mais gols, esperando um desempenho dominante no amistoso. Odd: 2.59

Leeds vence ou empata no 1º tempo (dupla chance) - Leeds pode surpreender com início forte para segurar o empate parcial. Odd: 2.93

1º tempo: empate sem aposta - Primeiro tempo equilibrado, típico em jogos amistosos com times ainda se ajustando. Odd: 2.38

Número exato de gols: 3 - Um jogo com ritmo intenso e vários gols, equilibrando risco e retorno. Odd: 3.99



Manchester United x Leeds Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.