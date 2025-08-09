Assine UOL
Manchester United
Friendlies Clubs - World Wide
Fiorentina
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
Manchester United x Fiorentina: Palpite Odds Altas +4, +8 Onde Assistir, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Manchester United x Fiorentina: palpite com odds altas +5, +7, análise e onde assistir ao jogo deste sábado (09/08), a partir das 08h45. Amistoso internacional no Old Trafford, em Manchester, promete confronto equilibrado entre ingleses e italianos na reta final da pré-temporada.


⚽ Manchester United x Fiorentina: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem prefere apostas de menor risco, as odds abaixo são as mais seguras, baseadas no favoritismo e na consistência ofensiva das equipes nesta pré-temporada.



  • 🔒 Palpite: Mais de 1.5 gols no total – odd 1.18

  • 🏰 Palpite: Manchester United ou empate (Dupla hipótese) – odd 1.19

  • 🧤 Palpite: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 1.59

  • 🎯 Palpite: Manchester United com handicap asiático 0 – odd 1.32

  • Palpite: Manchester United marca mais de 0.5 gol – odd 1.12


🔎 Essas escolhas são ideais para quem busca consistência e menor variação, já que o United vem de boas atuações ofensivas e a Fiorentina também costuma marcar em amistosos. O mercado de gols tende a ser o mais previsível em partidas de preparação como esta.


⚖️ Manchester United x Fiorentina: Palpite com odds médias


🔎 Nesta faixa, encontramos apostas com risco moderado e retorno mais interessante, aproveitando tendências de resultado e combinações de mercados.



  • 🔄 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.59

  • 🔥 Palpite: Resultado Final: Manchester United vence – odd 1.72

  • 🤝 Palpite: Empate ao intervalo / Manchester United vence no final – odd 4.95

  • 🛡️ Palpite: Vitória do Manchester United sem sofrer gols – odd 3.18

  • ⚖️ Palpite: Fiorentina com handicap +1 – odd 1.58


🔎 O United é favorito, mas a defesa ainda está sendo ajustada, o que pode permitir gols da Fiorentina. Ainda assim, a chance de vitória inglesa é alta, especialmente no 2º tempo, com destaque para o mercado de HT/FT (intervalo/final) e placar combinado.


🎯 Manchester United x Fiorentina: Palpite com odds altas


🔎 Aqui estão as opções mais ousadas, indicadas para quem busca lucros maiores com apostas mais arriscadas, mas com fundamentos reais e odds a partir de 3.00.



  • 💥 Palpite: Manchester United vence e ambas marcam – odd 3.05

  • 🧨 Palpite: Placar exato 2x1 para Manchester United – odd 8.12

  • 🎯 Palpite: Fiorentina marca em ambos os tempos – odd 4.19

  • 📊 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida – odd 2.42

  • 💣 Palpite: Total exato de 3 gols – odd 3.93


🔎 O United costuma se soltar mais em casa, e a Fiorentina vem com postura ofensiva nesta pré-temporada. O 2x1 é um placar frequente em amistosos equilibrados. Já o mercado “ambas marcam + vitória de um lado” oferece excelente odd com bom respaldo tático.


🔥 Super Palpite Manchester United x Fiorentina


Palpite: Resultado final Manchester United + Mais de 2.5 gols – odd 3.05


🔎 Explicação: Este mercado junta a força ofensiva do United em casa com a expectativa de jogo aberto. A Fiorentina deve marcar, mas tende a ser superada no volume ofensivo, especialmente no segundo tempo. É um palpite que une favoritismo com cenário de gols, ideal para quem quer retorno com boa base analítica.


🏟️ Ficha do Jogo



  • 📅 Data: Sábado, 09 de agosto de 2025

  • Horário: 08h45 (de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Old Trafford, Manchester (Inglaterra)

  • 🏆 Competição: Amistoso Internacional de Pré-temporada


📺 Onde Assistir Manchester United x Fiorentina


A partida poderá ser acompanhada via apostas ao vivo em casas com streaming integrado, como a Superbet ou a Bet365.

Manchester United x Fiorentina: Palpite do Dia

Manchester United x Fiorentina: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Manchester United
Empate
Fiorentina

⚠️ Jogo Responsável


⚠️ Apostas devem ser feitas com consciência e limites claros:



  • 🧠 Controle suas emoções antes de apostar.

  • 💰 Nunca use dinheiro essencial para despesas do dia a dia.

  • 🕐 Estabeleça tempo e orçamento por sessão.

  • 📉 Perdeu? Evite tentar recuperar no impulso.

  • 👥 Converse com amigos ou busque ajuda se sentir dificuldade.


➡️ Aposte com estratégia, diversão e equilíbrio.

