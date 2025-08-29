Manchester United x Burnley Palpite Odd 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League, 30/08

Manchester United e Burnley se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela quarta rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília) no icônico Old Trafford, em Manchester. O confronto terá transmissão da X Sports (TV Aberta) e Disney+

O Manchester United entra neste duelo buscando dar início a um bom momento na temporada. Já o Burnley, que sempre apresenta dificuldades contra os Red Devils, quer aproveitar a fragilidade atual do United para somar pontos importantes na campanha da Premier League.

Confira nossos palpites de Manchester United x Burnley, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Manchester United x Burnley: Nossas 3 Melhores Dicas

Observando o confronto, o Manchester United é o favorito. Sua casa costuma ser um ponto forte, e a necessidade de somar pontos faz com que a equipe entre com tudo para buscar a vitória. O Burnley, por outro lado, tem um histórico recente complicado como visitante.

Para os palpites de Manchester United x Burnley, a análise do momento das equipes sugere um jogo onde o favoritismo se concentra nos donos da casa. As estatísticas dos últimos jogos e o confronto direto indicam algumas boas oportunidades de aposta.



🎯 Vitória do Manchester United - odd 1.40

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.65

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90



Palpites Alternativos Manchester United x Burnley

Para apostadores que buscam um pouco mais de risco e potencial de retorno, alguns mercados alternativos podem ser interessantes. A qualidade técnica do Manchester United, mesmo em momentos de oscilação, costuma aparecer em jogos como este.

Essas opções alternativas podem trazer retornos interessantes para quem aposta em detalhes específicos da partida. O Burnley pode apresentar dificuldades, mas o confronto pode ter lances isolados que favoreçam esses mercados.



🎯 Manchester United vence o 1º Tempo - odd 1.85

🎯 Intervalo com Mais de 1.5 Gols - odd 2.20

🎯 Placar Exato 2-1 para o Manchester United - odd 7.00



Super Palpites Manchester United x Burnley



🚀 Matheus Cunha marca a qualquer momento + Vitória do Manchester United - odd 3.35



💰 Palpites de Odds Baixas Manchester United x Burnley



🔵 Vitória do Manchester United - odd 1.40

🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.20

🟡 Sesko marca a qualquer momento - odd 2.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Manchester United x Burnley



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.65

🟡 Manchester United vence sem sofrer gols - odd 2.25



🚀 Palpites de Odds Altas Manchester United x Burnley



🔵 Bruno Fernandes marca a qualquer momento - odd 2.80

🟢 Matheus Cunha e Bruno Fernandes marcam - odd 6.40

🟡 Placar Exato 3-1 para o Manchester United - odd 11.00



Manchester United x Burnley: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Manchester United x Burnley - Premier League 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Old Trafford, Manchester

📺 Transmissão: ESPN e Star+



Como Manchester United e Burnley Chegam Para o Confronto

O Manchester United busca se reerguer após um início de temporada com resultados inconsistentes. A equipe precisa vencer para ganhar confiança e se manter próxima dos líderes da competição.

O Burnley, por sua vez, enfrenta um desafio considerável fora de casa. Manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques será fundamental para surpreender o adversário e somar pontos importantes.

Últimos Jogos do Manchester United

A equipe de Ruben Amorim acabou de ser eliminada na Carabao Cup por um time da quarta divisão, nos pênaltis, e ainda não venceu na Premier League, com uma derrota e um empate.

A equipe marcou seis gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos. A performance ofensiva tem sido um ponto de atenção, com a necessidade de maior efetividade.



🟡 Manchester United 2x2 Grimsby - EFL Cup (Carabao Cup)



🟡 Manchester United 1x1 Fulham - Premier League



❌ Manchester United 0x1 Arsenal - Premier League



Últimos Jogos do Burnley

O Burnley vem de uma sequência positiva, com vitória e classificação na Carabao Cup, além de vitória na última rodada da Premier League.



✅ Burnley 2x1 Derby - Carabao Cup



✅ Burnley 2x0 Sunderland - Premier League



❌ Tottenham 3x0 Burnley - Premier League



Nossa Opinião para Manchester United x Burnley

O Manchester United é o claro favorito neste confronto. A qualidade individual e o fator casa devem pesar a favor da equipe comandada por Rúben Amorim.

A expectativa é de um jogo onde o Manchester United domine a posse de bola e crie as principais oportunidades. O Burnley deve adotar uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.