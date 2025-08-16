- V
- E
- V
- V
- E
- E
- V
- D
- D
- V
Manchester United x Arsenal: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 17/08
A primeira rodada da Premier League se encerra em grande estilo com um dos maiores clássicos do futebol inglês. Neste domingo, 17 de agosto, o Manchester United recebe o Arsenal no lendário Old Trafford. A partida, que começa às 12h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente dois rivais históricos que buscam começar a temporada com uma vitória imponente. Confira a análise completa, o melhor Manchester United x Arsenal palpite e saiba onde assistir.
Confira outros palpites de hoje.
Manchester United x Arsenal Palpites
Este é um clássico de prognóstico difícil, onde o fator casa pesa para o United, mas o momento recente e a organização tática favorecem o Arsenal.
Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.71 na Betnacional
A rivalidade e a imensa qualidade ofensiva dos dois times apontam para um jogo com gols. O United, jogando em casa, vai para cima, enquanto o Arsenal, com seu ataque veloz e bem trabalhado, tem tudo para aproveitar os espaços. É a aposta mais segura para o clássico.
Mais de 2.5 gols: Odd 1.82 na Superbet
A tendência de jogos abertos e com placares movimentados, que é característica das equipes, deve se manter, especialmente em uma estreia onde os dois times querem mostrar serviço.
Arsenal para marcar mais de 1.5 gols: Odd 1.81 na Betnacional
O Arsenal marcou pelo menos dois gols em cinco dos últimos seis jogos contra o Manchester United. Com a defesa do United ainda buscando consistência sob o comando de Rúben Amorim, a chance dos Gunners marcarem duas ou mais vezes é considerável.
Como chegam os times
O Manchester United inicia a temporada de 2025-26 com o mesmo comando. O técnico português Rúben Amorim tenta implementar suas ideias e tem a esperança de um futebol mais organizado e consistente nesta temporada. A pré-temporada serviu para o elenco se adaptar à nova filosofia. Jogar um clássico tão pesado logo na estreia em Old Trafford é um teste de fogo, mas também a oportunidade perfeita para conquistar a confiança da torcida com uma grande vitória.
O Arsenal, por sua vez, entra em mais uma temporada consolidado como um dos principais candidatos ao título. A equipe de Mikel Arteta, que brigou pela taça até as últimas rodadas no ano anterior, manteve sua base forte e se reforçou pontualmente. Os Gunners são conhecidos por seu futebol envolvente e taticamente impecável. O objetivo em Old Trafford é claro: impor seu estilo de jogo e começar a campanha com três pontos sobre um rival direto.
Onde Assistir Manchester United x Arsenal
A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.
Ficha de jogo
⚽ Confronto: Manchester United x Arsenal
📅 Data: 17/08/2025
⏰ Horário: 12h30 (Horário de Brasília)
🏟️ Local: Old Trafford (Manchester, Inglaterra)
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Palpite odd alta - Manchester United x Arsenal
Para este clássico, um palpite de odd alta pode se concentrar em uma virada no placar, algo comum em jogos tão intensos e equilibrados, onde o momento psicológico muda rapidamente.
Arsenal para ganhar de virada: Odd 8.00 na Bet365
Apesar da partida ser realizada no Old Trafford, o Arsenal é favorito. O trabalho de Mikel Arteta é mais sólido e a equipe já joga há um bom tempo da mesma maneira, com algumas mudanças pontuais, como a chegada do atacante Viktor Gyokeres. Levar um gol no começo do jogo, pela pressão do adversário, não deve ser um problema para o Arsenal, que pode virar a partida tranquilamente.
Conclusão
O maior jogo da primeira rodada da Premier League promete ser um espetáculo de técnica, tática e rivalidade. O Arsenal chega como uma equipe mais pronta e entrosada, o que lhe confere um leve favoritismo, mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Manchester United tem a força de Old Trafford e a motivação de um novo projeto para equilibrar as ações. A análise aponta para um grande jogo, com gols para ambos os lados e leve vantagem para os Gunners.
Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.
Manchester United x Arsenal: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Manchester United x Arsenal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Manchester United x Arsenal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
Bayern München Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- E
- E
- E
- E
New York Red Bulls Vence
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Criciuma Vence
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- E
- E
- D
- E
Celta Vigo Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Floresta Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Paris Saint Germain Vence
- D
- D
- D
- E
- E
- V
- V
- D
- V
- D
AZ Alkmaar Vence