Manchester United
Premier League - United Kingdom
Old Trafford
Arsenal
Manchester United x Arsenal: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A primeira rodada da Premier League se encerra em grande estilo com um dos maiores clássicos do futebol inglês. Neste domingo, 17 de agosto, o Manchester United recebe o Arsenal no lendário Old Trafford. A partida, que começa às 12h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente dois rivais históricos que buscam começar a temporada com uma vitória imponente. Confira a análise completa, o melhor Manchester United x Arsenal palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Manchester United x Arsenal Palpites


Este é um clássico de prognóstico difícil, onde o fator casa pesa para o United, mas o momento recente e a organização tática favorecem o Arsenal.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.71 na Betnacional


A rivalidade e a imensa qualidade ofensiva dos dois times apontam para um jogo com gols. O United, jogando em casa, vai para cima, enquanto o Arsenal, com seu ataque veloz e bem trabalhado, tem tudo para aproveitar os espaços. É a aposta mais segura para o clássico.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.82 na Superbet


A tendência de jogos abertos e com placares movimentados, que é característica das equipes, deve se manter, especialmente em uma estreia onde os dois times querem mostrar serviço.


Arsenal para marcar mais de 1.5 gols: Odd 1.81 na Betnacional


O Arsenal marcou pelo menos dois gols em cinco dos últimos seis jogos contra o Manchester United. Com a defesa do United ainda buscando consistência sob o comando de Rúben Amorim, a chance dos Gunners marcarem duas ou mais vezes é considerável.


Como chegam os times


O Manchester United inicia a temporada de 2025-26 com o mesmo comando. O técnico português Rúben Amorim tenta implementar suas ideias e tem a esperança de um futebol mais organizado e consistente nesta temporada. A pré-temporada serviu para o elenco se adaptar à nova filosofia. Jogar um clássico tão pesado logo na estreia em Old Trafford é um teste de fogo, mas também a oportunidade perfeita para conquistar a confiança da torcida com uma grande vitória.


O Arsenal, por sua vez, entra em mais uma temporada consolidado como um dos principais candidatos ao título. A equipe de Mikel Arteta, que brigou pela taça até as últimas rodadas no ano anterior, manteve sua base forte e se reforçou pontualmente. Os Gunners são conhecidos por seu futebol envolvente e taticamente impecável. O objetivo em Old Trafford é claro: impor seu estilo de jogo e começar a campanha com três pontos sobre um rival direto.


Onde Assistir Manchester United x Arsenal


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Manchester United x Arsenal


📅 Data: 17/08/2025


Horário: 12h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Old Trafford (Manchester, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Manchester United x Arsenal


Para este clássico, um palpite de odd alta pode se concentrar em uma virada no placar, algo comum em jogos tão intensos e equilibrados, onde o momento psicológico muda rapidamente.


Arsenal para ganhar de virada: Odd 8.00 na Bet365


Apesar da partida ser realizada no Old Trafford, o Arsenal é favorito. O trabalho de Mikel Arteta é mais sólido e a equipe já joga há um bom tempo da mesma maneira, com algumas mudanças pontuais, como a chegada do atacante Viktor Gyokeres. Levar um gol no começo do jogo, pela pressão do adversário, não deve ser um problema para o Arsenal, que pode virar a partida tranquilamente.


Conclusão


O maior jogo da primeira rodada da Premier League promete ser um espetáculo de técnica, tática e rivalidade. O Arsenal chega como uma equipe mais pronta e entrosada, o que lhe confere um leve favoritismo, mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Manchester United tem a força de Old Trafford e a motivação de um novo projeto para equilibrar as ações. A análise aponta para um grande jogo, com gols para ambos os lados e leve vantagem para os Gunners.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Manchester United x Arsenal: Palpite do Dia

Arsenal Vence
2.02
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Manchester United x Arsenal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Manchester United x Arsenal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Manchester United
1 - 1
Arsenal
2024 FA Cup
Arsenal
1 - 1
Manchester United
2024 Premier League
Arsenal
2 - 0
Manchester United
2024 Friendlies Clubs
Arsenal
2 - 1
Manchester United
2023 Premier League
Manchester United
0 - 1
Arsenal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Manchester United
Empate
Arsenal

