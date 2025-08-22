Manchester City x Tottenham: Palpite Odd 5, Onde Assistir, Premier League, 23/08

A manhã de sábado, 23 de agosto, já começa com um confronto de gigantes pela segunda rodada da Premier League. Às 8h30 (horário de Brasília), o Manchester City recebe o Tottenham no Etihad Stadium. O duelo coloca frente a frente o atual campeão contra uma equipe que busca se firmar no G-4, em um confronto que historicamente costuma ser muito equilibrado e com surpresas. Confira a análise completa, o melhor Manchester City x Tottenham palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Manchester City x Tottenham Palpites

O City é o favorito por jogar em casa e ser o atual campeão, mas o Tottenham de Thomas Frank é uma das poucas equipes que não tem medo de jogar de igual para igual contra os Citizens.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.61 na Betnacional

Este é um palpite muito forte. O estilo de jogo ultraofensivo do Tottenham garante que a equipe crie chances, enquanto o City, em casa, raramente passa em branco. O retrospecto recente apoia essa tendência, com ambas as equipes marcando em 4 dos últimos 6 confrontos.

Mais de 2.5 gols: Odd 1.48 na Superbet

A filosofia de ataque total dos dois treinadores, Pep Guardiola e Ange Postecoglou, cria um cenário ideal para uma partida com muitos gols. A expectativa é de um jogo aberto, com chances para ambos os lados e um placar movimentado.

Manchester City para vencer e Ambas marcam: Odd 2.62 na Bet365

Combinar a vitória do favorito com o fato de que o visitante também deve marcar é uma aposta de grande valor. O City tem mais qualidade para vencer em casa, mas o Tottenham tem poder de fogo para furar a defesa dos campeões.

Como chegam os times

O Manchester City iniciou a defesa do título com uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre o Wolves na primeira rodada. A equipe de Pep Guardiola mostrou a mesma consistência e controle de jogo da temporada passada, com Haaland já balançando as redes. O primeiro jogo em casa na temporada é sempre uma festa, e os Citizens querem presentear sua torcida com uma grande vitória sobre um rival de peso para já se posicionarem no topo da tabela.

O Tottenham, por sua vez, também estreou com uma vitória convincente, batendo o Burnley por 3 a 0. A equipe de Thomas Frank manteve seu DNA ofensivo e mostrou que continua sendo um time muito perigoso e envolvente. Historicamente, os Spurs são uma "pedra no sapato" do City, conseguindo bons resultados mesmo no Etihad. Viajar para Manchester logo na segunda rodada é um teste de fogo para as ambições do time londrino.

Onde Assistir Manchester City x Tottenham

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Manchester City x Tottenham Hotspur

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 8h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra)

📺 Transmissão: Disney+

Palpite odd alta - Manchester City x Tottenham

Para este clássico, onde a imprevisibilidade é uma marca, um palpite ousado pode focar em uma combinação de eventos que reflita a natureza "caótica" do confronto.

City marcar de pênalti: Odd 5.00 na Bet365

O jogo promete ser de alta velocidade, com muitos dribles e infiltrações na área de ambos os lados. Jogadores como Phil Foden e James Maddison são especialistas em criar situações de um contra um. A chance de um defensor cometer um erro e causar um pênalti é considerável, e este mercado sempre oferece odds excelentes.

Conclusão

O primeiro grande clássico da temporada para ambas as equipes promete ser um dos melhores jogos da rodada. De um lado, o controle e a força do Manchester City; do outro, a coragem e a ofensividade do Tottenham. A análise aponta para uma partida com gols para os dois lados, mas com o favoritismo pendendo para o time da casa, que tem mais recursos para decidir o jogo.

É importante lembrar que as apostas devem ser uma atividade divertida e complementar à sua paixão pelo esporte. Nunca aposte mais do que pode perder e estabeleça limites claros para si mesmo. Se sentir que precisa de ajuda, procure canais de apoio. O jogo responsável garante que a emoção do futebol seja sempre o mais importante.