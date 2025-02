Manchester City x Plymouth Argyle: Palpite, estatísticas e escalações | 01/03

Manchester City x Plymouth Argyle: Palpites do UOL Apostas

Palpite 1. Intervalo/Final - Manchester City - 1.40 na Onabet

Palpite 2 .Marcar a qualquer momento - Omar Marmoush - 2.05 na bet365

Palpite 3. Total de Gols - Mais de 4.5 - 2.55 na RealsBet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

A equipe do Manchester City aparece como favorita para vencer o confronto, o que torna as odds para esse resultado baixas demais. Então, a equipe do UOL Apostas destaca outros prognósticos vantajosos para Manchester City x Plymouth Argyle.

Intervalo/Final - Manchester City (Baixo Risco)

Por mais que a temporada do Manchester City não seja como as anteriores, o time treinado por Pep Guardiola é uma das potências da Inglaterra e por isso se espera a vitória do City.