Manchester City x Newcastle – Palpite, Onde Assistir – Premier League (15/02)

O time de Pep Guardiola faz uma temporada para esquecer, atualmente estão na 5ª posição da Premier League e mesmo longe do título inglês, os Citizens querem se garantir pelo menos entre os quatro melhores da Inglaterra.

O Newcastle faz uma temporada dentro do que se espera do time e hoje ocupa a 6ª posição com a mesma pontuação do City. Com duas derrotas em cinco jogos, o time do sul da Inglaterra precisa vencer o confronto direto para sonhar com a próxima Champions League.

O confronto é importante pois os times estão empatados em pontos e ambos brigam por uma vaga na próxima temporada da Champions League.

Palpite 1 – Resultado Final: Manchester City

Historicamente, o Newcastle é freguês do Manchester United, principalmente quando visita os Citizens. Mesmo que o time de Guardiola esteja oscilando na temporada, a aposta no Resultado Final ser para o City faz sentido, principalmente com a boa odd de 1.90 na Bet365.

Palpite 2 – Ambas Marcam: Sim

A filosofia dos dois times é de jogar para frente e buscar o gol desde o apito inicial. Junte a isso as médias de 2 e 1.75 gols por partida do City e Newcastle, e temos o palpite de baixo risco para que ambos marquem.