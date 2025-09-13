Manchester City x Manchester United Palpite com Super Odds, Premier League, 14/09

O Manchester City até começou a temporada com vitória folgada. Mas depois somou duas derrotas.

O rival Manchester United também não teve melhor sorte e já conheceu todos os resultados possíveis em 3 partidas já realizadas. E a pressão sobre Ruben Amorim é imensa.

Ou seja, o clássico é fundamental para aliviar o clima de contestação das torcidas. Mas é certo que se alguém perder, o ambiente ficará bem pesado.

Esta incerteza no resultado é ótima para quem gosta de arriscar palpites em mercados alternativos com odds elevadas.

Manchester City x Manchester United Palpites com Super Odds

A seguir, veja algumas das melhores apostas com cotações altas da Esportes da Sorte, com base no potencial das equipes.