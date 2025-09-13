Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 08:39

Manchester City x Manchester United Palpite, Odds Altas, Onde Assistir

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Manchester City x Manchester United? O clássico, que acontece no Etihad Stadium, promete muita emoção neste domingo, 14 de setembro, às 12h30 (horário de Brasília), pela Premier League.


De um lado, o Manchester City busca voltar a vencer para ocupar um lugar na parte de cima da tabela de classificação. Do outro, o Manchester United quer mostrar que pode vencer o rival e encostar na briga pelas primeiras posições.


Neste artigo, vamos analisar as estatísticas, o momento das equipes e apresentar as melhores dicas de apostas para você. Acompanhe e descubra as melhores oportunidades!


Manchester City x Manchester United Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este confronto, separamos três dicas de apostas que podem ser interessantes. Analisamos o momento de cada equipe, os confrontos recentes e as odds oferecidas para trazer as melhores opções para você.



  • 🎯 Vitória do Manchester City - odd 1.85

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no jogo - odd 2.05


Essas dicas foram elaboradas com base em estatísticas e análises, buscando as melhores oportunidades no mercado de apostas. Vale a pena conferir!


Palpites Alternativos Manchester City x Manchester United


Além das dicas principais, separamos outras opções de palpites para você diversificar suas apostas e aumentar suas chances de ganho. Confira:



  • ⚽️ Handicap Asiático - Manchester City -1.0 - odd 2.20

  • ⚽️ Total de escanteios - Mais de 10.5 - odd 1.75


Super Palpites Manchester City x Manchester United


Para os apostadores mais ousados, separamos algumas apostas com odds mais altas, que podem trazer um bom retorno. Lembre-se de apostar com responsabilidade!



  • 💰 Resultado correto - Manchester City 3 x 1 Manchester United - odd 10.00

  • 💰 Marcar primeiro gol - Manchester City - odd 1.70


💰 Palpites de Odds Baixas Manchester City x Manchester United


Para quem prefere apostas mais conservadoras, com menor risco, separamos algumas opções com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. Confira:



  • 🟢 Vitória ou empate do Manchester City - odd 1.35

  • 🟢 Dupla chance - Manchester City/Empate - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Manchester City x Manchester United


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem trazer bons lucros, com um risco moderado. Veja:



  • 🟡 Ambos os times marcam e Mais de 2.5 gols - odd 2.30

  • 🟡 Jogador a qualquer momento - Haaland marca - odd 1.80


🚀 Palpites de Odds Altas Manchester City x Manchester United


Para os apostadores que buscam grandes emoções e maiores retornos, separamos algumas apostas com odds altas. É importante lembrar que o risco é maior, mas o potencial de ganho também é. Confira:



  • 🔴 Vencedor da partida e ambas as equipes marcam - Manchester City - odd 3.50

  • 🔴 Placar exato - Manchester City 4 x 2 Manchester United - odd 25.00


Manchester City x Manchester United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Manchester City x Manchester United

  • Competição: Premier League

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 12h30 (horário de Brasília)

  • Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+


Como Manchester City e Manchester United Chegam Para o Confronto


O Manchester City não começou a temporada da maneira esperada. Venceu na estreia, mas depois perdeu duas partidas seguidas para Tottenham e Brighton e amarga a 13ª posição na tabela. Pep Guardiola tem um elenco estrelado e um estilo de jogo ofensivo que agrada aos torcedores, mas precisa de uma vitória no clássico deste domingo para não entrar em crise.


Já o Manchester United, que nas útlimas temporadas tem oscilado, conseguiu a primeira vitória na temporada na rodada anterior, num jogo difícil e aberto contra o Burnley, que terminou com o placar de 3 a 2. A equipe ainda está em busca de uma regularidade que já não existe há algumas temporadas.


Nossa Opinião para Manchester City x Manchester United


A expectativa é de um jogo muito disputado, com chances para os dois lados. O Manchester City é o favorito, mas o Manchester United pode surpreender. Acreditamos em um jogo com muitos gols e emoção.

Manchester City x Manchester United: Palpite do Dia

Manchester City Vence
Superbet logo
1.74
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Manchester City x Manchester United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Manchester City x Manchester United: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Premier League
Manchester United
0 - 0
Manchester City
2024 Premier League
Manchester City
1 - 2
Manchester United
2024 Community Shield
Manchester City
1 - 1
Manchester United
2023 FA Cup
Manchester City
1 - 2
Manchester United
2023 Premier League
Manchester City
3 - 1
Manchester United

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Manchester City
Empate
Manchester United

Jogo Responsável


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas ou acesse [site de ajuda].

