Manchester City x Leicester: palpite, onde assistir e escalações - Premier League

Já são cinco partidas sem marcar e o belga poderá aproveitar o rival mais fraco para voltar a comemorar com a torcida. Com a ausência do norueguês Haaland no confronto de hoje por lesão, Doku, Marmoush e Foden devem comandar o setor ofensivo do City.

Onde assistir Manchester City x Leicester

Pela 29ª rodada da Premier League, Manchester City x Leicester se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), no dia 02/04, às 15:45. O jogo terá a transmissão do Disney+ Premium (Streaming).

Ficha do jogo:

⚽ Jogo : Manchester City x Leicester ao vivo

: Manchester City x Leicester ao vivo 📅 Data : 02/04/2025

: 02/04/2025 🕡 Horário : 15:45h (Brasília)

: 15:45h (Brasília) 🏟️ Estádio : Etihad Stadium, (Manchester, Inglaterra)

: Etihad Stadium, (Manchester, Inglaterra) 📺 Onde assistir: Disney+ Premium (Streaming)