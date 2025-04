Manchester City x Crystal Palace: Palpite - Onde Assistir e Escalações - 12/04

Manchester City x Crystal Palace: Análise dos times

Como chega o Manchester City

O Manchester City ocupa a 6ª posição na Premier League, com 52 pontos, e busca garantir sua vaga na próxima Champions League. Apesar de não brigar pelo título nesta temporada, a equipe de Pep Guardiola mantém um desempenho sólido, especialmente em casa.​

Jogando no Etihad Stadium, o City apresenta uma campanha consistente, com destaque para o retorno de Erling Haaland, que lidera a artilharia da equipe com 17 gols. A equipe busca manter a sequência positiva para assegurar sua posição no G4.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Como chega o Crystal Palace

O Crystal Palace vive um bom momento na temporada, ocupando a 11ª posição na tabela, com 43 pontos. Sob o comando de Oliver Glasner, a equipe está invicta há 10 jogos fora de casa, somando 21 pontos nesse período, atrás apenas do Liverpool.