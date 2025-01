Manchester City x Chelsea - Palpites e onde assistir ao jogo - Premier League - 25/01

Ou seja, quem vencer entra na zona de classificação para a próxima Champions League. Para te ajudar a escolher o melhor palpite de Manchester City x Chelsea, nós detalhamos cada aposta abaixo.

Handicap -0: Chelsea (Risco médio)

As odds para este jogo estão equilibradíssimas e apostar no vencedor pode ser algo complicado. Por isso, analisamos e vimos que o palpite Handicap -0 no Chelsea tem um bom valor, com a Superbet oferecendo 2.30 nessa cotação.

Então, basta uma vitória simples dos Blues para você ter um retorno. Mas caso tudo termine em empate, o seu dinheiro é devolvido.

Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Escanteios: Mais de 10.5 no jogo (Risco Médio)

Na Premier League, o Manchester City tem média de 11.05 escanteios por jogo, enquanto o Chelsea tem média de 9.91. Como fica claro que os times estão sempre no ataque, o palpite de mais 10.5 escanteios no jogo, com odd de 1.87 na Superbet, é uma boa opção.