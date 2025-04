Manchester City x Aston Villa: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 22/04

Os Citizens buscam se aproximar do G4, enquanto os Villans tentam consolidar sua posição no top 7. Ambos os times têm mostrado desempenho irregular na reta final do campeonato, tornando este confronto ainda mais imprevisível.

Man City x Aston Villa: Palpite do Dia - Premier League

Palpite 1. Mais de 2.5 gols – Odd 1.70 na Bet365.

Mais de 2.5 gols Palpite 2. Mais de 10.5 escanteios – Odd 1.85 na F12.Bet.

Mais de 10.5 escanteios Palpite 3. Handicap Asiático Man City -1.5 – Odd 1.90 na Stake.

📌 Odds verificadas em 21/04 - 10h | Sujeitas a alterações.