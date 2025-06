Manchester City x Al-Hilal: Palpite Placar Exato Mundial de Clubes FIFA 2025 - 30/06

Defesas seguras, mas não impenetráveis

A defesa do Manchester City é uma das mais consistentes do mundo, com um sistema que começa na pressão alta dos atacantes e termina em zagueiros como Rúben Dias, Aké ou Gvardiol.

Em jogos contra times tecnicamente inferiores, como o Al-Hilal, o City costuma não sofrer gols, pois mantém a bola longe da própria área. A solidez defensiva aumenta significativamente as chances de um "clean sheet" (jogo sem sofrer gols).

Assim, resultados como 2x1, 3x1 ou 3x2 tornam-se menos prováveis do que um 2x0. O City marca, fecha o jogo e evita riscos, exatamente o tipo de cenário que as casas de apostas consideram para ajustar as odds.

Capacidade competitiva do Al-Hilal de limitar o estrago

O Al-Hilal, embora não seja do mesmo nível técnico do City, é um time experiente e bem organizado, com jogadores rodados como Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić e Malcom. Em competições internacionais, como o Mundial de Clubes, o time saudita costuma se portar com cautela, focando em uma defesa compacta para evitar goleadas.