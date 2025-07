Manaus x Tuna Luso: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 06/07

Manaus x Tuna Luso: confira os palpites para o jogo que ocorre no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no domingo, 06/07, às 17h30 (horário de Brasília), pela Brasileirão Série D.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Manaus x Tuna Luso Palpites – Brasileirão Série D



Palpite 1 – Ambas Equipes Marcam



Palpite 2 – Under 2.5 Gols



Palpite 3 – Resultado Correto (empate ou vitória visitante)



Palpite 1 – Ambas Equipes Marcam

A Tuna Luso sofreu gols em 56% dos jogos, e Manaus tem média de 1,22 gol por partida. Mesmo com defesa sólida, o jogo tende a ter ao menos um gol para cada lado. Dados indicam chances altas nesse mercado.

Palpite 2 – Under 2.5 Gols

Nos últimos encontros, teve apenas 3/0 a favor da Tuna, e o equilíbrio defensivo de ambas aponta para no máximo dois gols na partida. Estatísticas recentes também mostram média total de aproximadamente 2 gols por jogo.

Palpite 3 – Resultado Correto (empate ou vitória visitante)

A Tuna lidera o grupo com 21 pontos e tem superioridade no encontro anterior (3x0), enquanto Manaus oscila em casa. O mercado "empate/vitória visitantes" oferece boa segurança com base nesse histórico.

Manaus x Tuna Luso – Onde Assistir

Manaus x Tuna Luso se enfrentam no domingo, 06/07, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Transmissão: canal Metrópoles no YouTube — sem TV aberta; opção de streaming gratuito disponível.

Ficha do Jogo: