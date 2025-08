Manaus FC x Imperatriz: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 03/08

Manaus FC x Imperatriz: Melhores Palpites, Odds Altas e Prognósticos para Série D (03/08)

O duelo entre Manaus FC e Imperatriz, marcado para este domingo, 3 de agosto, às 17h00 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, promete movimentar o cenário da Série D do Brasileirão com um confronto de estilos. Enquanto o Manaus FC vem de uma sequência sólida como mandante e venceu 3 dos últimos 4 confrontos diretos contra o time maranhense, o Imperatriz luta contra a sua fragilidade ofensiva e o fraco desempenho fora de casa.

Segundo os dados estatísticos mais recentes, o Manaus marcou menos de 1.5 gols em 6 das últimas 10 partidas em casa, e o Imperatriz não marcou em 6 dos últimos 10 jogos como visitante. Esses elementos criam uma base sólida para o apostador especializado construir apostas baseadas em valor (value bets), sobretudo no mercado de gols e resultado exato.

Abaixo, você encontrará 15 palpites divididos por risco (alto, médio e baixo) e uma sugestão de Super Palpite.

⚠️ Manaus FC x Imperatriz Palpites de Alto Risco

Estes palpites têm odds elevadas e são indicados para apostadores que buscam grandes retornos mesmo com menor probabilidade.



🔥 Resultado Exato: 2x0 Manaus Odd 8.21

🎯 Intervalo/Fim: Empate / Manaus Odd 4.89

💥 Imperatriz para marcar exatamente 0 gols Odd 2.40

🧊 Placar Exato HT: 1x0 Manaus Odd 3.68



O histórico de poucos gols dos dois lados e a inconsistência do Imperatriz fora de casa abrem margem para resultados controlados e possíveis placares exatos.

✅ Manaus FC x Imperatriz Palpite Odds Baixas

Opções mais seguras, ideais para quem prefere consistência e menor volatilidade.



🛡️ Dupla Chance: Manaus ou Empate Odd 1.32

🔒 Imperatriz menos de 1.5 gols Odd 1.44

🔁 Menos de 2.5 gols na partida Odd 1.66

🧠 Manaus para marcar pelo menos 1 gol (Mais de 0.5) Odd 1.39

📉 Empate ou Vitória do Manaus no 1º tempo Odd 1.20



O favoritismo do Manaus, aliado à pouca eficácia ofensiva do Imperatriz, sustenta estas apostas mais conservadoras.

⚖️ Manaus FC x Imperatriz Palpite Odds Médias

Para apostadores que equilibram risco e retorno, com odds mais atrativas e boa base estatística.



⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo Odd 1.39

📊 Intervalo: Manaus vence Odd 2.63

🔄 Total de Gols: Exatamente 2 ou 3 gols Odd 1.95

🎯 Ambas as equipes marcam: Não Odd 1.22



A equipe da casa tende a assumir o controle com leveza, mas sem grande agressividade ofensiva. Um 2x0 ou 2x1 é bastante plausível.

💎Super Palpite Manaus FC x Imperatriz

🧨 Manaus vence + Ambas as equipes NÃO marcam: Odd combinada

Este palpite combina o favoritismo do time da casa com o desempenho ofensivo pífio do Imperatriz fora dos seus domínios. Com 6 partidas das últimas 10 fora de casa sem marcar, o time maranhense tem grandes chances de passar em branco.