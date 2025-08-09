Manauara x Sampaio Corrêa: Palpite, Odds Altas +6.5 +9, Onde Assistir - Série D 09/08

Confira os melhores palpites Manauara x Sampaio Corrêa com odds altas e palpite placar exato. O duelo acontece neste sábado (09/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Ismael Benigno, em Manaus, pela Série D do Brasileirão.

O confronto marca o segundo jogo entre as equipes, que empataram por 1 a 1 no primeiro duelo, no Maranhão. O Manauara busca aproveitar o mando de campo e sua boa fase como mandante, enquanto o Sampaio Corrêa tenta reencontrar sua força ofensiva fora de casa. Neste artigo, você encontra os melhores palpites, odds altas, onde assistir e como chegam os times para a decisão.

Manauara x Sampaio Corrêa Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Manauara vence - odd 2.04 - Superbet

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols - odd 1.74 - Superbet

🎯 Palpite: Empate anula aposta Manauara - odd 1.49 - Superbet



O Manauara está invicto em casa e vem apresentando um ataque eficiente: marcou mais de 1.5 gols em 6 dos últimos 10 jogos como mandante. Já o Sampaio Corrêa marcou menos de 0.5 gols em 6 das últimas 10 partidas fora. Além disso, 11 dos últimos 15 jogos do Sampaio tiveram menos de 2.5 gols, o que reforça a expectativa de uma partida mais truncada. Esse é o palpite do dia.

🚀 Manauara x Sampaio Corrêa Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar exato 1x0 Manauara - odd 6.92



🟢 Palpite: Manauara vence sem sofrer gol - odd 3.59

🟡 Palpite: Resultado exato 2x0 Manauara - odd 9.13



Considerando o fraco desempenho ofensivo recente do Sampaio Corrêa e o bom aproveitamento do Manauara em casa, o cenário de vitória por placar mínimo se torna interessante, especialmente com a defesa adversária não marcando em diversas partidas fora.

🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Manauara x Sampaio Corrêa

🔥 Placar exato 2x0 Manauara - odd 9.13

O Manauara tem mostrado consistência ofensiva em casa, e enfrenta um Sampaio Corrêa que tem dificuldades fora de seus domínios. Um resultado de 2x0, além de plausível estatisticamente, está entre as melhores odds do confronto, oferecendo valor em uma aposta de risco mais elevado.

💰 Palpites de Odds Baixas Manauara x Sampaio Corrêa



🔵 Manauara ou empate (dupla chance) - odd 1.33



🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.32



🟡 Total de gols do Sampaio Corrêa: menos de 1.5 - odd 1.61



Informações do Jogo: Manauara x Sampaio Corrêa: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Manauara x Sampaio Corrêa - Série D

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ismael Benigno, Manaus

📺 Transmissão: com transmissão pelo Youtube



📺 Onde Assistir Manauara x Sampaio Corrêa

A partida terá transmissão ao vivo no canal oficial da Série D no YouTube. Além disso, é possível acompanhar o jogo por plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Basta fazer login em sua conta verificada.

Como Manauara e Sampaio Corrêa Chegam Para o Confronto

O Manauara vem com boa confiança para decidir em casa após um empate fora. A equipe amazonense tem mostrado consistência ofensiva jogando em seus domínios, com mais de 1.5 gols marcados em 60% dos últimos jogos como mandante. A defesa também tem funcionado bem, sofrendo poucos gols.

Já o Sampaio Corrêa vem em momento delicado longe do Maranhão. Nas últimas 10 partidas fora de casa, marcou menos de 0.5 gols em seis ocasiões, o que mostra dificuldade ofensiva. A equipe precisa de um resultado positivo para avançar, mas terá que superar o ambiente adverso e sua própria instabilidade ofensiva.