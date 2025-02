Manchester United x Ipswich Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Premier League

🎯 Liam Delap: +0.5 chutes no alvo — odd de 1.70 na Superbet

Liam Delap é o principal motor ofensivo do time do Ipswich no momento. Em média, ele dá 1.12 chutes no alvo por jogo e acertou o gol do adversário pelo menos 1 vezes em 5 dos seus últimos 6 jogos na Premier League. Some isso com o fato da defesa do Manchester United estar particularmente frágil nesta temporada e o centroavante do Ipswich terá certamente uma oportunidade para chutar na baliza nesse jogo.

A odd de 1.70 para Liam Delap com +0.5 chutes no alvo, na Superbet, oferece um ótimo lucro de 70% caso o cenário se concretize. Toque no botão abaixo para aproveitar!

🎯 Manchester United vence & Ambos Marcam: Sim — odd de 2.88 na Betsul

O Manchester United está fragilizado na Premier League e todos os palpites para o jogo devem considerar isso. No entanto, o clube tem vencido quando joga em casa — especialmente contra times da parte debaixo da tabela, como nos duelos recentes com Leicester, Southampton e Everton.