Manchester United x Crystal Palace: Palpites, estatísticas e escalações | 02/02/2025

Colados na tabela de classificação da Premier League, Manchester United e Crystal Palace se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo, dia 02 de fevereiro, a partir das 14h (horário de Brasília).

O confronto será no estádio Old Trafford, casa do United e a equipe do UOL Apostas separou os melhores palpites para Manchester United x Crystal Palace. Além de estatísticas das equipes, histórico do confronto, prováveis escalações e onde assistir. Confira tudo isso a seguir!

Manchester United x Crystal Palace: Palpites do UOL Apostas

A temporada 2024/25 de ambas as equipes é turbulenta, com mais resultados negativos do que positivos. O Manchester United ocupa a 12ª posição no campeonato, enquanto o Crystal Palace vem na sequência na 13ª colocação.