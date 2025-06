Mamelodi Sundowns x Fluminense: Palpite, Onde Assistir, Mundial de Clubes FIFA 25/06

Mamelodi Sundowns x Fluminense: confira os palpites para o jogo que ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, na quarta-feira, 25/06, às 16h (horário de Brasília), pelo Mundial de Clubes FIFA.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Mamelodi Sundowns x Fluminense Palpites – Mundial de Clubes FIFA



Palpite 1 – Ambas as Equipas Marcam



Palpite 2 – Total de Gols Mais de 2,5



Palpite 3 – Dupla Chance (1X)



Palpite 1 – Ambas as Equipas Marcam

Mamelodi tem marcado em todos os jogos do grupo, e Fluminense balançou as redes duas vezes em seus últimos compromissos; a combinação de volume ofensivo e consistência defensiva sugere gol de ambos.

Palpite 2 – Total de Gols Mais de 2,5

Com média de mais de 2,5 gols em 67% das partidas do Sundowns em casa e Fluminense com xG alto e média de +2 gols por jogo, há expectativa de jogo com três ou mais tentos.

Palpite 3 – Dupla Chance (X2)

Mesmo precisando vencer, Fluminense já mostrou fragilidades ofensivas e defensivas: a classificação deles pode vir via empate ou vitória, e o mandante costuma construir jogadas, mas também erro no sistema defensivo.

Mamelodi Sundowns x Fluminense – Onde Assistir

Mamelodi Sundowns x Fluminense se enfrentam na quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Transmissão: TV Globo (aberta), SporTV (fechada), Globoplay, DAZN, Disney+/CazéTV e Prime Video.

Ficha do Jogo:

⚽️ Confronto: Mamelodi Sundowns x Fluminense – Mundial de Clubes FIFA

📅 Data: 25/06/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Hard Rock Stadium, Miami