Malta x San Marino Palpite, Amistoso Internacional, Onde Assistir (09/09/2025)

Confira palpite para o Malta x San Marino, amistoso internacional deste dia 09/09. Descubra onde assistir ao vivo e esse jogo, com início marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta.

Este confronto é uma oportunidade para as equipes testarem suas estratégias e prepararem seus elencos para os próximos desafios. Analisaremos as equipes, seus momentos e as melhores apostas para você.

Confira os nossos palpites para Malta x San Marino, com odds atualizadas, estatísticas e onde assistir ao jogo.

Palpites de Malta x San Marino: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos as melhores dicas:



🎯 Vitória de Malta - Odd 1.45

🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd 1.70

🎯 Ambos não marcam - Odd 1.65



As dicas foram elaboradas com base na análise do momento das equipes, histórico de confrontos e outros fatores relevantes.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Malta x San Marino: Palpites Alternativos

Se você busca outras opções de aposta, confira estas dicas:



🎯 Malta para marcar o primeiro gol - Odd 1.40

🎯 Handicap Malta -1.5 - Odd 2.30



Malta x San Marino: Super Palpite



🎯 Resultado correto: 2 x 0 para Malta - Odd 5.00

🎯 Malta vence ambas as partes - Odd 3.00



💰 Palpites de Odds Baixas Malta x San Marino

Para quem busca segurança, as odds baixas são uma boa opção:



🟢 Vitória de Malta - Odd 1.45



Justificativa: Malta é favorita por jogar em casa e ter um elenco superior.

⚖️ Palpites de Odds Médias Malta x San Marino

Opções com um pouco mais de risco, mas com bom retorno:



🟡 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd 1.70



Justificativa: Em geral, os jogos entre essas seleções não têm muitos gols.

🚀 Palpites de Odds Altas Malta x San Marino

Para quem busca grandes emoções:



🔴 Resultado correto: 2 x 0 para Malta - Odd 5.00



Justificativa: Apesar de improvável, pode acontecer.

Malta x San Marino: Onde Assistir

Malta x San Marino vai ter transmissão ao vivo de graça em casas de apostas com streaming. Basta você ter uma conta ativa e com depósito feito para assistir a eventos.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Malta x San Marino

Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Ta' Qali

Competição: Amistoso Internacional

Onde Assistir: Sem transmissão confirmada



Como Malta e San Marino Chegam Para o Confronto

Analisando o momento das seleções:

Últimos Jogos de Malta

Malta, em seus últimos jogos, teve resultados mistos. A equipe busca melhorar seu desempenho, principalmente na defesa.



❌ Malta 0 x 2 Finlândia



❌ Malta 0 x 2 Polônia



🟡 Malta 1 x 1 Lituânia



❌ Malta 0 x 1 Holanda



🟡 Malta 0 x 0 Lituânia



Últimos Jogos de San Marino

San Marino tem apresentado dificuldades, mas busca evoluir. A equipe precisa melhorar o desempenho para buscar resultados mais positivos.



❌ San Marino 0 x 1 Áustria



❌ Bósnia & Herzegovina 2 x 0 San Marino



❌ San Marino 0 x 4 Romênia



❌ Chipre 4 x 1 San Marino



✅ Liechtenstein 0 x 1 San Marino



Malta x San Marino: Prognóstico Breve

Acreditamos que Malta é a favorita neste jogo. A equipe tem um elenco superior e joga em casa, o que aumenta suas chances de vitória. Apesar disso, os jogos entre essas seleções costumam ter poucos gols, por isso a aposta em "Menos de 2.5 gols" pode ser interessante.

Com base nessas análises, montamos as nossas dicas de apostas.