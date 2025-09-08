Assine UOL
Malta
Friendlies - World Wide
Ta'Qali National Stadium
San Marino
Malta x San Marino Palpite, Amistoso Internacional, Onde Assistir (09/09/2025)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira palpite para o Malta x San Marino, amistoso internacional deste dia 09/09. Descubra onde assistir ao vivo e esse jogo, com início marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta.


Este confronto é uma oportunidade para as equipes testarem suas estratégias e prepararem seus elencos para os próximos desafios. Analisaremos as equipes, seus momentos e as melhores apostas para você.


Confira os nossos palpites para Malta x San Marino, com odds atualizadas, estatísticas e onde assistir ao jogo.


Palpites de Malta x San Marino: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos as melhores dicas:



  • 🎯 Vitória de Malta - Odd 1.45

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd 1.70

  • 🎯 Ambos não marcam - Odd 1.65


As dicas foram elaboradas com base na análise do momento das equipes, histórico de confrontos e outros fatores relevantes.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Malta x San Marino: Palpites Alternativos


Se você busca outras opções de aposta, confira estas dicas:



  • 🎯 Malta para marcar o primeiro gol - Odd 1.40

  • 🎯 Handicap Malta -1.5 - Odd 2.30


Malta x San Marino: Super Palpite



  • 🎯 Resultado correto: 2 x 0 para Malta - Odd 5.00

  • 🎯 Malta vence ambas as partes - Odd 3.00


💰 Palpites de Odds Baixas Malta x San Marino


Para quem busca segurança, as odds baixas são uma boa opção:



  • 🟢 Vitória de Malta - Odd 1.45


Justificativa: Malta é favorita por jogar em casa e ter um elenco superior.


⚖️ Palpites de Odds Médias Malta x San Marino


Opções com um pouco mais de risco, mas com bom retorno:



  • 🟡 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd 1.70


Justificativa: Em geral, os jogos entre essas seleções não têm muitos gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Malta x San Marino


Para quem busca grandes emoções:



  • 🔴 Resultado correto: 2 x 0 para Malta - Odd 5.00


Justificativa: Apesar de improvável, pode acontecer.


Malta x San Marino: Onde Assistir


Malta x San Marino vai ter transmissão ao vivo de graça em casas de apostas com streaming. Basta você ter uma conta ativa e com depósito feito para assistir a eventos.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Malta x San Marino

  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional de Ta' Qali

  • Competição: Amistoso Internacional

  • Onde Assistir: Sem transmissão confirmada


Como Malta e San Marino Chegam Para o Confronto


Analisando o momento das seleções:


Últimos Jogos de Malta


Malta, em seus últimos jogos, teve resultados mistos. A equipe busca melhorar seu desempenho, principalmente na defesa.



  • ❌ Malta 0 x 2 Finlândia

  • ❌ Malta 0 x 2 Polônia

  • 🟡 Malta 1 x 1 Lituânia

  • ❌ Malta 0 x 1 Holanda

  • 🟡 Malta 0 x 0 Lituânia


Últimos Jogos de San Marino


San Marino tem apresentado dificuldades, mas busca evoluir. A equipe precisa melhorar o desempenho para buscar resultados mais positivos.



  • ❌ San Marino 0 x 1 Áustria

  • ❌ Bósnia & Herzegovina 2 x 0 San Marino

  • ❌ San Marino 0 x 4 Romênia

  • ❌ Chipre 4 x 1 San Marino

  • ✅ Liechtenstein 0 x 1 San Marino


Malta x San Marino: Prognóstico Breve


Acreditamos que Malta é a favorita neste jogo. A equipe tem um elenco superior e joga em casa, o que aumenta suas chances de vitória. Apesar disso, os jogos entre essas seleções costumam ter poucos gols, por isso a aposta em "Menos de 2.5 gols" pode ser interessante.


Com base nessas análises, montamos as nossas dicas de apostas.

Malta x San Marino: Palpite do Dia

Malta Vence
Superbet logo
1.36
Múltipla do Dia
Israel - Italy
2
1.42
Estonia - Andorra
1
1.54
Malta - San Marino
1
1.36
Múltipla
2.97
x
Aposta
20
=
Ganhos
59.48
Malta x San Marino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Malta x San Marino: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2022 UEFA Nations League
Malta
1 - 0
San Marino
2022 UEFA Nations League
San Marino
0 - 2
Malta

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


