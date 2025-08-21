Assine UOL
Malmo FF
UEFA Europa League - World Wide
Eleda Stadion
Sigma Olomouc
Malmo x Sigma Olomouc: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Malmo x Sigma Olomouc: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Malmo e Sigma Olomouc se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Eleda, em Malmo, na Suécia.


Malmo x Sigma Olomouc Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Malmo – odd pagando 1.65 na bet365

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3: Malmo vence no 1º tempo – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Malmo - odd pagando 1.65


Jogando em casa e com apoio da torcida, o Malmo deve assumir o protagonismo da partida.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.85


A tendência é de um duelo aberto, já que o Sigma Olomouc precisará arriscar fora de casa.


Malmo vence no 1º tempo - odd pagando 1.95


O Malmo costuma começar seus jogos de forma intensa e pode abrir vantagem cedo.


Malmo x Sigma Olomouc: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Malmo x Sigma Olomouc pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Eleda, Malmo, Suécia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Malmo x Sigma Olomouc: Escalações prováveis


Malmo: Robin Olsen; Stryger Larsen, Colin Rosler, Andrej Djuric, Johan Karlsson; Taha Ali, Adrian Skogmar, Otto Rosengren, Hugo Bolin; Sead Haksabanovic, Daníel Gudjohnsen.


Sigma Olomouc: Matus Hruska; Jirí Sláma, Abdoulaye Sylla, Tomas Huk, Simion Michez; Filip Slavícek, David Tkac, Dominik Janosek, Jáchym Siíp; Radim Breite, Muhamed Tijani.

Malmo FF x Sigma Olomouc: Palpite do Dia

Malmo FF Vence
1.51
Malmo FF x Sigma Olomouc: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Sigma Olomouc
0 - 0
Malmo FF

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Malmo FF
Empate
Sigma Olomouc

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

