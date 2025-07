Mallorca x Sant Andreu: Palpite, Onde Assistir - Amistoso (23/07)

Mallorca e Sant Andreu se enfrentam na quarta-feira, 23/07/2025, às 4h30 (horário de Brasília), no Son Bibiloni, em Palma de Mallorca (Espanha). Este é o primeiro compromisso de pré-temporada das equipes, que pode ter transmissão via stream Bet365 e Superbet. A seguir, nossas dicas de apostas, onde assistir e as escalações previstas para você ficar por dentro de tudo.

Confira nossos palpites do dia.

Mallorca x Sant Andreu Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Mallorca x Sant Andreu nós sugerimos esses três palpites baseados no cenário de pré-temporada, em que a incerteza impera, mas o Mallorca parte como favorito.



Palpite 1 – Over 2.5 Gols – odd pagando 1.45 na Betnacional



Palpite 2 – Ambas Equipas Marcam – odd pagando 1.85 na Betnacional



Palpite 3 – Resultado Final Mallorca – odd pagando 1.27 na Betnacional



Over 2.5 Gols – odd pagando 1.45

O amistoso de abertura tende a ser aberto, já que ambas as equipes visam ajustar o ataque. Mallorca costuma testar diversas formações ofensivas nessa fase e o Sant Andreu, embora menos estruturado, deve aproveitar espaços para contra-ataques.

Em partidas de pré-temporada, viradas e gols em sequência são comuns, favorecendo um cenário com pelo menos três tentos.

Ambas Equipas Marcam – odd pagando 1.85

Mallorca não deve retrair o seu jogo em casa, enquanto o Sant Andreu, em busca de avaliar titulares para a sequência da temporada, deve apostar na troca de passes no terço final.

Essa combinação de ofensividade e curiosidade tática sugere boa chance de gol para os dois lados mesmo sem pressão por resultado.

Resultado Final Mallorca – odd pagando 1.27

Tradicionalmente mais forte, o Mallorca leva vantagem em qualidade técnica e elenco. Mesmo em jogos de preparação, o time da casa costuma impor ritmo e testar alternativas de ataque.

Acreditamos que o time da casa consiga impor o seu jogo e sair com o triunfo no placar.

Mallorca x Sant Andreu: quem ganha? – Melhores Odds

Mallorca tem 78,7% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira, 23/07, de acordo com a odd 1.27 da Betnacional, pois reúne experiência e elenco superior mesmo em amistosos. O cenário favorece controle de posse e criação de chances.



Mallorca ganha – Odd de @1.27 na Betnacional



Empate – Odd de @5.42 na Betnacional



Sant Andreu ganha – Odd de @10.02 na Betnacional



Mallorca x Sant Andreu – Onde Assistir Ao vivo

Você pode acompanhar Mallorca x Sant Andreu pelo stream da Bet365 e Superbet, a partir das 4h30 (horário de Brasília), diretamente nos aplicativos ou site de cada plataforma. Fique atento ao relógio para não perder o pontapé inicial.

Tudo o que você precisa saber de Mallorca x Sant Andreu: