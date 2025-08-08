Assine UOL
Mallorca
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
Friendlies Clubs - World Wide
Hamburger SV
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
2.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.16
x
3.39
2
3.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.04
x
3.7
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.11
x
3.25
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.4
2
3.05
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 16:31

Mallorca x Hamburgo: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Mallorca x Hamburgo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Mallorca e Hamburgo se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 09h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Mallorca Son Moix, na Espanha, e marca os ajustes finais antes do início oficial das competições nacionais.


Com estilos distintos e objetivos parecidos (chegar bem preparados para seus campeonatos), os dois clubes devem usar o duelo para avaliar o desempenho tático, físico e técnico do elenco.


Mallorca x Hamburgo Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.90 na Bet365




  • Vitória do Mallorcaodd pagando 2.00 na Superbet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.85 na Novibet




Amistosos de pré-temporada geralmente trazem jogos mais abertos, especialmente com trocas no segundo tempo e menos rigidez defensiva.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90


Esse tipo de jogo costuma ser movimentado, com espaço para os dois ataques. Os técnicos querem observar o setor ofensivo, o que tende a aumentar o número de finalizações.


Vitória do Mallorca – odd pagando 2.00


Mesmo em clima de teste, jogar em casa pode ser um diferencial. O Mallorca conhece o gramado, tem apoio do público e deve usar parte dos titulares.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85


Com linhas defensivas ainda em ajuste, ambos os times têm chance de marcar. Essa linha costuma se cumprir em amistosos entre times de ligas diferentes.


Mallorca x Hamburgo: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Mallorca x Hamburgo



  • ℹ️ Jogo: Mallorca x Hamburgo - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 09:00 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mallorca Son Moix, Maiorca

Ver mais Ver menos

Mallorca x Hamburger SV: Palpite do Dia

Mallorca Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Antwerp - OH Leuven
1
1.85
Barcelona - Como
1
1.33
Altos - Independência
1
1.4
Múltipla
3.44
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.89
Apostar agora

Mallorca x Hamburger SV: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Mallorca
Empate
Hamburger SV

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável.


Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Londrina
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E

Londrina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Como
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Barcelona Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leeds
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

AC Milan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rio Branco ES
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Luverdense
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D

Rio Branco ES Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites