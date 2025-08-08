- V
Mallorca x Hamburgo: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistosos, 09/08
Mallorca x Hamburgo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Mallorca e Hamburgo se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 09h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Mallorca Son Moix, na Espanha, e marca os ajustes finais antes do início oficial das competições nacionais.
Com estilos distintos e objetivos parecidos (chegar bem preparados para seus campeonatos), os dois clubes devem usar o duelo para avaliar o desempenho tático, físico e técnico do elenco.
Mallorca x Hamburgo Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na Bet365
Vitória do Mallorca – odd pagando 2.00 na Superbet
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85 na Novibet
Amistosos de pré-temporada geralmente trazem jogos mais abertos, especialmente com trocas no segundo tempo e menos rigidez defensiva.
Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90
Esse tipo de jogo costuma ser movimentado, com espaço para os dois ataques. Os técnicos querem observar o setor ofensivo, o que tende a aumentar o número de finalizações.
Vitória do Mallorca – odd pagando 2.00
Mesmo em clima de teste, jogar em casa pode ser um diferencial. O Mallorca conhece o gramado, tem apoio do público e deve usar parte dos titulares.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85
Com linhas defensivas ainda em ajuste, ambos os times têm chance de marcar. Essa linha costuma se cumprir em amistosos entre times de ligas diferentes.
Mallorca x Hamburgo: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Mallorca x Hamburgo
- ℹ️ Jogo: Mallorca x Hamburgo - Amistosos 2025
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:00 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mallorca Son Moix, Maiorca
Mallorca x Hamburger SV: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mallorca x Hamburger SV: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável.
Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
