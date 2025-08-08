Mallorca x Hamburgo: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Mallorca x Hamburgo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Mallorca e Hamburgo se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 09h (horário de Brasília), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Mallorca Son Moix, na Espanha, e marca os ajustes finais antes do início oficial das competições nacionais.

Com estilos distintos e objetivos parecidos (chegar bem preparados para seus campeonatos), os dois clubes devem usar o duelo para avaliar o desempenho tático, físico e técnico do elenco.

Mallorca x Hamburgo Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na Bet365







Vitória do Mallorca – odd pagando 2.00 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85 na Novibet





Amistosos de pré-temporada geralmente trazem jogos mais abertos, especialmente com trocas no segundo tempo e menos rigidez defensiva.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90

Esse tipo de jogo costuma ser movimentado, com espaço para os dois ataques. Os técnicos querem observar o setor ofensivo, o que tende a aumentar o número de finalizações.

Vitória do Mallorca – odd pagando 2.00

Mesmo em clima de teste, jogar em casa pode ser um diferencial. O Mallorca conhece o gramado, tem apoio do público e deve usar parte dos titulares.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85

Com linhas defensivas ainda em ajuste, ambos os times têm chance de marcar. Essa linha costuma se cumprir em amistosos entre times de ligas diferentes.

Mallorca x Hamburgo: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Mallorca x Hamburgo