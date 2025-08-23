- D
Mallorca x Celta Vigo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 23/08
Mallorca x Celta de Vigo: Palpite Odds Altas +5, +7 para a 2ª rodada da La Liga 2024/25, que acontece neste sábado (23/08), às 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Mallorca Son Moix. Confira as melhores dicas de apostas, odds altas, prognóstico e onde assistir ao vivo.
Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds baixas
🔎 Perfil conservador, ideal para quem busca segurança e menor risco, ainda que com retornos mais modestos.
- ⚽ Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.28
- 🛡️ Palpite: Dupla Chance Celta ou Empate – odd 1.39
- ⏱️ Palpite: Menos de 1.5 gols no 1º tempo – odd 1.30
- 📊 Palpite: Total de escanteios mais de 7.5 – odd 1.55
- 🥅 Palpite: Celta marca pelo menos 1 gol – odd 1.44
🔎 Esses palpites refletem a tendência de equilíbrio e poucos gols. O mercado projeta jogo truncado, com forte marcação e poucas chances claras. Apostar no under e em proteções como dupla hipótese aumenta a probabilidade de acerto.
Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds médias
🔎 Perfil de risco intermediário, equilibrando segurança e rentabilidade.
- 🔥 Palpite: Ambos marcam: não – odd 1.77
- ⚽ Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.57
- 🧭 Palpite: Empate no 1º tempo – odd 2.00
- 🥅 Palpite: Celta vence pelo menos um dos tempos – odd 2.10
- 📉 Palpite: Total de cartões acima de 4.5 – odd 2.25
🔎 O perfil estatístico recente indica jogos apertados de ambas as equipes. A linha de menos de 2.5 gols é consistente com o histórico. Já o empate no 1º tempo reflete a cautela inicial comum na La Liga.
Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds altas
🔎 Perfil ousado, voltado a quem busca maiores retornos e aceita correr riscos.
- ⚡ Palpite: Resultado Final: Vitória do Celta – odd 2.55
- 🥅 Palpite: Placar exato 0x1 – odd 6.60
- 👟 Palpite: Iago Aspas marca a qualquer momento – odd 3.45
- 📊 Palpite: Intervalo/Final Empate → Celta – odd 5.20
- 🚀 Palpite: Vitória do Celta sem sofrer gols – odd 4.10
🔎 Os palpites de odds altas trazem risco, mas têm respaldo em dados: o Mallorca tem ataque limitado, enquanto o Celta conta com Iago Aspas como diferencial. A vitória por 1x0 fora de casa é plausível, considerando a postura defensiva dos mandantes.
🔥 Super Palpite Mallorca x Celta de Vigo
⭐ Palpite: Celta vence com menos de 3.5 gols no jogo – odd 3.40
🔎 Combinação que une duas tendências fortes: o favoritismo leve do Celta e o padrão de partidas com placar enxuto. É uma aposta que cobre cenários prováveis como 0x1 e 1x2.
📋 Ficha de Jogo
- 🏆 Competição: La Liga 2024/25 – 2ª rodada
- 🏟️ Estádio: Mallorca Son Moix (Palma)
- 📅 Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)
📺 Onde assistir Mallorca x Celta de Vigo
O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+. Casas de apostas com streaming também podem oferecer o jogo ao vivo para seus clientes, como a Superbet ou a Bet365.
Mallorca x Celta Vigo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mallorca x Celta Vigo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mallorca x Celta Vigo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites definidos:
- 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.
- 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.
- ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.
- 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.
- 💳 Nunca utilize crédito ou empréstimos para apostar.
- 👥 Se sentir perda de controle, procure apoio de familiares ou ajuda especializada.
➡️ Lembre-se: as apostas devem ser vistas como entretenimento, não como fonte de renda garantida.
