Mallorca
La Liga - Spain
Estadi Mallorca Son Moix
Celta Vigo
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 10:57

Mallorca x Celta Vigo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Mallorca x Celta de Vigo: Palpite Odds Altas +5, +7 para a 2ª rodada da La Liga 2024/25, que acontece neste sábado (23/08), às 12h00 (horário de Brasília), no Estádio Mallorca Son Moix. Confira as melhores dicas de apostas, odds altas, prognóstico e onde assistir ao vivo.


Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds baixas


🔎 Perfil conservador, ideal para quem busca segurança e menor risco, ainda que com retornos mais modestos.



  • ⚽ Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.28

  • 🛡️ Palpite: Dupla Chance Celta ou Empate – odd 1.39

  • ⏱️ Palpite: Menos de 1.5 gols no 1º tempo – odd 1.30

  • 📊 Palpite: Total de escanteios mais de 7.5 – odd 1.55

  • 🥅 Palpite: Celta marca pelo menos 1 gol – odd 1.44


🔎 Esses palpites refletem a tendência de equilíbrio e poucos gols. O mercado projeta jogo truncado, com forte marcação e poucas chances claras. Apostar no under e em proteções como dupla hipótese aumenta a probabilidade de acerto.


Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds médias


🔎 Perfil de risco intermediário, equilibrando segurança e rentabilidade.



  • 🔥 Palpite: Ambos marcam: não – odd 1.77

  • ⚽ Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.57

  • 🧭 Palpite: Empate no 1º tempo – odd 2.00

  • 🥅 Palpite: Celta vence pelo menos um dos tempos – odd 2.10

  • 📉 Palpite: Total de cartões acima de 4.5 – odd 2.25


🔎 O perfil estatístico recente indica jogos apertados de ambas as equipes. A linha de menos de 2.5 gols é consistente com o histórico. Já o empate no 1º tempo reflete a cautela inicial comum na La Liga.


Mallorca x Celta de Vigo: Palpite com odds altas


🔎 Perfil ousado, voltado a quem busca maiores retornos e aceita correr riscos.



  • ⚡ Palpite: Resultado Final: Vitória do Celta – odd 2.55

  • 🥅 Palpite: Placar exato 0x1 – odd 6.60

  • 👟 Palpite: Iago Aspas marca a qualquer momento – odd 3.45

  • 📊 Palpite: Intervalo/Final Empate → Celta – odd 5.20

  • 🚀 Palpite: Vitória do Celta sem sofrer gols – odd 4.10


🔎 Os palpites de odds altas trazem risco, mas têm respaldo em dados: o Mallorca tem ataque limitado, enquanto o Celta conta com Iago Aspas como diferencial. A vitória por 1x0 fora de casa é plausível, considerando a postura defensiva dos mandantes.


🔥 Super Palpite Mallorca x Celta de Vigo


⭐ Palpite: Celta vence com menos de 3.5 gols no jogo – odd 3.40


🔎 Combinação que une duas tendências fortes: o favoritismo leve do Celta e o padrão de partidas com placar enxuto. É uma aposta que cobre cenários prováveis como 0x1 e 1x2.


📋 Ficha de Jogo



  • 🏆 Competição: La Liga 2024/25 – 2ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Mallorca Son Moix (Palma)

  • 📅 Data: Sábado, 23 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 12h00 (de Brasília)


📺 Onde assistir Mallorca x Celta de Vigo


O jogo terá transmissão ao vivo pela Disney+.

Mallorca x Celta Vigo: Palpite do Dia

Celta Vigo Vence
2.45
Mallorca x Celta Vigo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mallorca x Celta Vigo: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Mallorca
1 - 2
Celta Vigo
2024 La Liga
Celta Vigo
2 - 0
Mallorca
2023 La Liga
Mallorca
1 - 1
Celta Vigo
2023 La Liga
Celta Vigo
0 - 1
Mallorca
2022 La Liga
Celta Vigo
0 - 1
Mallorca

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 💳 Nunca utilize crédito ou empréstimos para apostar.

  • 👥 Se sentir perda de controle, procure apoio de familiares ou ajuda especializada.


➡️ Lembre-se: as apostas devem ser vistas como entretenimento, não como fonte de renda garantida.

