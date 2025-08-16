Assine UOL
Mallorca
La Liga - Spain
Estadi Mallorca Son Moix
Barcelona
Mallorca x Barcelona Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O pontapé inicial da La Liga 2025/2026 será dado neste sábado (16/08), com o confronto entre Mallorca e Barcelona pela primeira rodada. A partida acontece a partir das 14:30 (horário de Brasília) no Estadi Mallorca Son Moix, e você acompanha a partida pela Disney+.


Para essa estreia, nós trouxemos três palpites de Mallorca x Barcelona que podem te ajudar a fazer a aposta certa. O duelo tem tudo para ser dominado pelo time visitante, que chega em ótima forma para o jogo.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Mallorca x Barcelona


Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Barcelona. O time catalão vem em uma crescente e, com as novas contrataçoes, pode facilmente vencer a partida, mesmo fora de casa, garantindo os primeiros três pontos na La Liga.



  • Resultado Final: Barcelona - odd de 1.44

  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.61

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.93


A média de gols marcados pelo Barcelona nos últimos 10 jogos é de 3.4, enquanto o Mallorca não conseguiu marcar em 50% de suas últimas partidas. A odd de 1.93 para que Ambos os Times Marcam: Não é uma ótima oportunidade.


Análise de Mallorca x Barcelona


O Barcelona encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na primeira colocação, com 88 pontos, o que garantiu o título e a classificação para a Champions League. Já o Mallorca terminou a competição em décimo lugar, com 48 pontos.


Momento do Barcelona


O Barcelona vem de uma ótima sequência de resultados na pré-temporada, com 4 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. O ataque do time é extremamente forte, com uma média de 3.4 gols por partida nos últimos dez duelos.


A equipe não ficou sem marcar em nenhum dos seus últimos dez jogos, o que demonstra a sua consistência ofensiva.


Momento do Mallorca


O Mallorca encerrou a temporada com um desempenho irregular, sem vitórias em seus últimos cinco jogos, com três derrotas e dois empates.


O time tem uma média de apenas 0.7 gols marcados por partida, o que demonstra a dificuldade em balançar as redes. Além disso, a equipe não marcou gols em metade dos seus últimos dez jogos.


O que esperar da Partida


Com o Barcelona em grande fase e com um ataque avassalador, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. O Mallorca, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário.


No entanto, o histórico recente e a superioridade técnica do Barcelona fazem com que a vitória do time catalão seja o resultado mais provável.


Histórico Recente e Estatísticas


O Barcelona tem um histórico recente superior no confronto direto contra o Mallorca, com 7 vitórias e 1 empate nos últimos 8 jogos.


Últimos 5 jogos do Mallorca



  • 🟡 Vallecano 0x0 Mallorca

  • ❌ Mallorca 1x2 Getafe

  • ❌ Real Madrid 2x1 Mallorca

  • ✅ Mallorca 2x1 Valladolid

  • ❌ Girona 1x0 Mallorca


Últimos 5 jogos do Barcelona



  • ✅ Daegu 0x5 Barcelona

  • ✅ Seoul 3x7 Barcelona

  • ✅ Vissel Kobe 1x3 Barcelona

  • ✅ Ath Bilbao 0x3 Barcelona

  • ❌ Barcelona 2x3 Villarreal


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Mallorca e Barcelona, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+. O duelo acontece no Estadi Mallorca Son Moix a partir das 14:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Mallorca x Barcelona

  • 📺 Transmissão: Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 14:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca x Barcelona: Palpite do Dia

Barcelona Vence
Superbet logo
1.38
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Mallorca x Barcelona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Mallorca x Barcelona: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 La Liga
Barcelona
1 - 0
Mallorca
2024 La Liga
Mallorca
1 - 5
Barcelona
2023 La Liga
Barcelona
1 - 0
Mallorca
2023 La Liga
Mallorca
2 - 2
Barcelona
2022 La Liga
Barcelona
3 - 0
Mallorca

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Mallorca x Barcelona?


Você pode assistir ao jogo no Disney+.


Que dia é o jogo entre Mallorca x Barcelona?


O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto de 2025.


Quem tem mais chance de vencer?


O Barcelona é o grande favorito para o confronto.



Com base na nossa análise, acreditamos que o Barcelona tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor fora de casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

