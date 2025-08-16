- V
Mallorca x Barcelona Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)
O pontapé inicial da La Liga 2025/2026 será dado neste sábado (16/08), com o confronto entre Mallorca e Barcelona pela primeira rodada. A partida acontece a partir das 14:30 (horário de Brasília) no Estadi Mallorca Son Moix, e você acompanha a partida pela Disney+.
Para essa estreia, nós trouxemos três palpites de Mallorca x Barcelona que podem te ajudar a fazer a aposta certa. O duelo tem tudo para ser dominado pelo time visitante, que chega em ótima forma para o jogo.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Mallorca x Barcelona
Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Barcelona. O time catalão vem em uma crescente e, com as novas contrataçoes, pode facilmente vencer a partida, mesmo fora de casa, garantindo os primeiros três pontos na La Liga.
- Resultado Final: Barcelona - odd de 1.44
- Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.61
- Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.93
A média de gols marcados pelo Barcelona nos últimos 10 jogos é de 3.4, enquanto o Mallorca não conseguiu marcar em 50% de suas últimas partidas. A odd de 1.93 para que Ambos os Times Marcam: Não é uma ótima oportunidade.
Análise de Mallorca x Barcelona
O Barcelona encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na primeira colocação, com 88 pontos, o que garantiu o título e a classificação para a Champions League. Já o Mallorca terminou a competição em décimo lugar, com 48 pontos.
Momento do Barcelona
O Barcelona vem de uma ótima sequência de resultados na pré-temporada, com 4 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. O ataque do time é extremamente forte, com uma média de 3.4 gols por partida nos últimos dez duelos.
A equipe não ficou sem marcar em nenhum dos seus últimos dez jogos, o que demonstra a sua consistência ofensiva.
Momento do Mallorca
O Mallorca encerrou a temporada com um desempenho irregular, sem vitórias em seus últimos cinco jogos, com três derrotas e dois empates.
O time tem uma média de apenas 0.7 gols marcados por partida, o que demonstra a dificuldade em balançar as redes. Além disso, a equipe não marcou gols em metade dos seus últimos dez jogos.
O que esperar da Partida
Com o Barcelona em grande fase e com um ataque avassalador, a equipe deve dominar as ações ofensivas do jogo. O Mallorca, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar segurar o adversário.
No entanto, o histórico recente e a superioridade técnica do Barcelona fazem com que a vitória do time catalão seja o resultado mais provável.
Histórico Recente e Estatísticas
O Barcelona tem um histórico recente superior no confronto direto contra o Mallorca, com 7 vitórias e 1 empate nos últimos 8 jogos.
Últimos 5 jogos do Mallorca
- 🟡 Vallecano 0x0 Mallorca
- ❌ Mallorca 1x2 Getafe
- ❌ Real Madrid 2x1 Mallorca
- ✅ Mallorca 2x1 Valladolid
- ❌ Girona 1x0 Mallorca
Últimos 5 jogos do Barcelona
- ✅ Daegu 0x5 Barcelona
- ✅ Seoul 3x7 Barcelona
- ✅ Vissel Kobe 1x3 Barcelona
- ✅ Ath Bilbao 0x3 Barcelona
- ❌ Barcelona 2x3 Villarreal
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Mallorca e Barcelona, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+. O duelo acontece no Estadi Mallorca Son Moix a partir das 14:30 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Mallorca x Barcelona
- 📺 Transmissão: Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 14:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadi Mallorca Son Moix
Mallorca x Barcelona: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Mallorca x Barcelona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Mallorca x Barcelona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Mallorca x Barcelona?
Você pode assistir ao jogo no Disney+.
Que dia é o jogo entre Mallorca x Barcelona?
O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto de 2025.
Quem tem mais chance de vencer?
O Barcelona é o grande favorito para o confronto.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Barcelona tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor fora de casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
